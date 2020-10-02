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سياسة

الأمم المتحدة تسجل الاتفاق البحري التركي الليبي وأنقرة تتعهد بحماية حقوقها

أردوغان (يمين) والسراج وقعا مذكرتي تفاهم يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (الأناضول)
أردوغان (يمين) والسراج وقعا مذكرتي تفاهم يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (الأناضول)
2/10/2020

أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن مذكرة التفاهم الليبية التركية لترسيم الحدود البحرية سُجلت لدى الأمم المتحدة، كما أكدت تركيا أنها ستواصل حماية حقوقها في إطار القانون الدولي.

وقال الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية محمود القبلاوي إن مذكرة التفاهم الليبية التركية للأمن والدفاع، التي رُسّمت بموجبها الحدود البحرية بين البلدين بعد توقيعها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سُجلت رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.

وفي تركيا، أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عبر تغريدة على تويتر تسجيل الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا، مضيفا "سنواصل بحزم حماية حقوق أمتنا في إطار القانون الدولي".

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش صادق الخميس على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وفي سياق آخر، قالت الخارجية الليبية إن وزيرها محمد الطاهر سيالة ناقش مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأزمة الليبية والتنسيق بين البلدين لإنجاح العملية السياسية لحل الأزمة.

كما أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو لوزير الخارجية الليبي، خلال لقاء بينهما في طرابلس، أن بلاده تؤكد على ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية، وهي مستعدة لدعم ذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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