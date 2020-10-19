محللون: حروب ترامب التجارية فاقمت العجز الأميركي وأضرت بالمنظومة العالمية

على مدى السنوات الأربع الماضية، خاض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حروبا تجارية على جبهات عدة، وخاصة مع الصين بهدف تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، ولكن سياساته لم تحقق سوى مكاسب متواضعة، كما أنها ألحقت ضررا طويل الأمد بالاقتصاد التعددي، وفقا لمحللين.

وكانت مسألة تعرض الولايات المتحدة للاستغلال من قبل شركائها التجاريين من القضايا الرئيسة التي ركزت عليها حملة ترامب عام 2016، والتزم المرشح الجمهوري حينها إحداث تحول في ترتيبات التجارة العالمية، وخفض العجز التجاري لبلاده التي تعد أكبر قوة اقتصادية عالمية.

وبالفعل، أحدث الرئيس الأميركي تحولا في منظمة التجارية العالمية، لكن العجز التجاري للولايات المتحدة ازداد في عهده، ويشير محللون إلى أنه لم يحقق الكثير مما وعد به في هذا الشأن.

وبينما تقلص بالفعل العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو هدف ترامب الأساسي، فإن الواردات من كندا والمكسيك ارتفعت بشكل كبير، مما عمّق العجز الإجمالي.

ويقول المحللون إنه زيادة على فشله في تقليص العجز التجاري الأميركي، وجّه ترامب ضربة سيطول أمدها للنظام الاقتصادي التعددي الذي يشكل أساس التجارة العالمية.

مكاسب قليلة

ويشير إسوار براساد الأستاذ في "جامعة كورنيل" (Cornell University) إلى أن سياسات ترامب التجارية حققت مكاسب قليلة ملموسة للاقتصاد الأميركي، ولكنها في المقابل قوضت المنظومة التجارية متعددة الأطراف، مما تسبب بدوره بخلل في التحالفات طويلة الأمد مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وأحدث حالة من الضبابية.

ويقول براساد إن تصريحات الإدارة الأميركية الحالية وقرارتها السياسة العشوائية أدت إلى نظرة للولايات المتحدة على أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ولا الوثوق به.

ودفع الأمر دولا من منطقة المحيط الهادي وغيرها لتجاوز الولايات المتحدة، وإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف، بعدما أعلن ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.

وفي الإطار نفسه، يقول إدوارد ألدن الصحفي والكاتب المتخصص في السياسة التجارية الأميركية من مجلس العلاقات الخارجية للأبحاث، إن سياسة الرئيس الأميركي كانت مضرة بشكل كبير بالنسبة لأوروبا ومنظمة التجارة العالمية، وهو أمر سيصعب إصلاحه، وفق تعبيره.

أما أستاذ العلوم الاقتصادية لدى جامعة باريس -دوفين غيانلوكا أوريفيتشي- فيشير بدوره إلى أن رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من المنتجات حمى المصنعين الأميركيين، بيد أنه يوضح أن هذه الرسوم رفعت في الوقت نفسه تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعات الأميركية، وأظهرت مدى الاعتماد على المورّدين الصينيين.

يرى محللون أن سياسات ترامب أضعفت منظمة التجارة (غيتي)

منظمة التجارة

ويوضح إسوار براساد، أن سياسات ترامب أفضت إلى إضعاف المنظومة التجارية متعددة الأطراف ممثلة في منظمة التجارة العالمية التي اضطلعت الولايات المتحدة بدور رئيس في تأسيسها.

ومن شأن إضعاف المنظمة أن يصعّب تحقيق الكثير في ما يتعلق بالتعاون لدعم تعاف مستدام للاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا، وفق براساد.

وفضلا عن ذلك، فقد شلّ رفض ترامب تعيين قضاة جدد نظام فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية، مما شكل ضربة لجهاز تحكيم نظام التجارة العالمي متعدد الأقطاب.

وفي السياق، يرى سبيستيان جان مدير مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية -وهو المركز الفرنسي الرئيسي المعني بالأبحاث والاقتصاد الدولي- أن الرئيس الأميركي أظهر أنه قادر على التدمير لكنه غير قادر على البناء.

ويقول جان "عند النظر إلى ما حصل عليه من الصين، يشعر المرء بالرغبة في القول: كل هذا من أجل ذلك؟".

لكن المحلل الفرنسي يشير في المقابل إلى فضل ترامب في تغيير قواعد اللعبة حيال الصين، وهو أمر ساهم في دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته تجاه بكين، بما في ذلك انضمام دول أوروبية عدة إلى الولايات المتحدة في حظر معدات أنظمة اتصال الجيل الخامس من الإنترنت التابعة لشركة هواوي.

وعلى غرار جان، يرجع الصحفي إدوارد ألدن فضل النجاح في إعادة التفاوض على اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك إلى ترامب الذي دعم الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء جهوده في هذا الصدد.

وتركت الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسائل خلافية رئيسة دون حل، على غرار سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.

وروّج ترامب لمهاراته في إبرام الاتفاقيات باعتباره رجل أعمال ناجحا قبل انتخابه، لكنه لم يبد الكثير من الفهم للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الحساسة والصعبة.

وبدلا من ذلك، فضل التعبير علنا عن امتعاضه من قطاع السيارات الألماني والضرائب الفرنسية على شركات التكنولوجيا العملاقة.

لا تغيير بالمضمون

وحتى إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما تظهر معظم استطلاعات الرأي حاليا، يرجّح أن تبقي سياسة واشنطن التجارية على شيء من الحمائية، وأن تتواصل المواجهة مع الصين، حسب المحللين.

وفي هذا الإطار، يقول مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل" (Bruegel) -ومقره في بروكسل- إنه يعتقد أن فوز بايدن سيعني عودة إلى الأسلوب الأميركي الأكثر لباقة في الدبلوماسية، ولكنه يرى أن المضمون قد لا يتغيّر كثيرا.

أما الصحفي ألدن فيشير إلى أن الخلافات بين ترامب وبايدن بشأن التجارة أصغر من تلك المرتبطة بالعديد من المسائل الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة تبنى الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء مواقف أكثر تشددا حيال الصين التي لا ينظر إليها على أنها خصم يجب احتواؤه إذ إنها لم تتطور إلى اقتصاد سوق حر كما كان يؤمل.

وتقول فيكي ريدوود من معهد "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics)، إنه "في ظل أي المرشحين، يرجّح أن يتسع نطاق الحرب الاقتصادية".

وتضيف أن "الحرب التجارية كانت في الأساس أمرا لا بد منه نظرا لصعود الصين اقتصاديا، بالتزامن مع مستويات عالية من التدخل من قبل الدولة بدل تبني قوى السوق".