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مستشفى إسرائيلي: تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات بعد إصابته بكورونا

عريقات يشغل منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية (الجزيرة)
عريقات يشغل منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية (الجزيرة)
19/10/2020

أعلن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس المحتلة تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشفى في بيان أصدره اليوم الاثنين "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبّب ضيق تنفس.. تم إنعاشه وتنويمه".

وأضاف بيان المستشفى "يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا، خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في التاسع من الشهر الجاري إصابة عريقات بالفيروس، ونقل أمس الأحد للعلاج في القدس المحتلة.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب الأحد إن نقل عريقات للعلاج تم "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي"، و"لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة".

وخضع أمين سر المنظمة (65 عاما) في العام 2017 لعملية زراعة رئة في مستشفى بالولايات المتحدة، قبل استئناف أنشطته.

يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال استدعى وضعه ذلك.

ويشغل عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ويوصف بأنه مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشارك في مفاوضات عدة بهدف تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكثف في الأسابيع الأخيرة التصريحات المعارضة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية، في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر : الفرنسية

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