واشنطن: الاستخبارات الروسية نفذت أخطر الهجمات الإلكترونية حول العالم

كشفت وزارة العدل الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة وجهت اتهاما إلى 6 عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات في فرنسا العام 2017.

وقال جون ديمرز مسؤول الأمن القومي في وزارة العدل في مؤتمر صحفي إن "العناصر الستة متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هي الأكثر تدميرا وتسببا باضطرابات، وهي أعلى مجموعة عمليات تنسب إلى مجموعة واحدة".

وأضاف ديمرز أن المتهمين ساندوا أيضا عملية قرصنة في الأيام التي سبقت الانتخابات الفرنسية في 2017.

ويقول القضاء الأميركي إن هؤلاء القراصنة نفذوا عملياتهم بين 2015 و2019، وإن عمليتهم الأولى تمثلت في هجوم على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما تسبب بحرمان السكان التدفئة خلال الشتاء.

كما يشتبه بأنهم شنوا بعدها هجوما بواسطة الفيروس "نوتبيتيا" في يونيو/حزيران 2017 الذي أصاب آلافا من أجهزة الحاسوب في أنحاء العالم متسببا باضطراب في بنى تحتية محددة الوظيفة، على غرار وسائل مراقبة موقع الحادث النووي في تشرنوبيل وميناءي بومباي وأمستردام.

في المقابل قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن الاتهامات الأميركية والبريطانية بشأن تورط قراصنة روس في هجمات إلكترونية ليس لها أساس.