برعاية أممية.. انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف

انطلقت صباح اليوم الاثنين في جنيف الجولة الرابعة المباشرة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الممثلة لحكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بحضور ومشاركة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.

وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الـ24 من الشهر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية التوصل إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان تثبيت وقف إطلاق النار، والاتفاق على أن تكون مدينة سرت ومناطق الجفرة منزوعة السلاح.

وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا أن المحادثات ستُجرى بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وعقد الاجتماع السابق بين العسكريين من الطرفين على مدى يومين في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، والتي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في الـ18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.

وتحاول حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها قوات حفتر بدعم من دول عربية وغربية.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüşmesinden görüntüler…https://t.co/9WJko3u7DY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/eUtFBojjVm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020

مباحثات ليبية تركية

وفي سياق متصل، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين بأن أكار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر.

وأضاف البيان أن الوزير التركي هنأ الحداد بتوليه منصبه الجديد، مضيفا أنهما تبادلا وجهات حول آخر التطورات في ليبيا.

وأكد أكار مواصلة تركيا أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.