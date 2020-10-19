بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

تصدى مقدسيون -عصر الأحد- لوفد إماراتي تطبيعي اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 4 إماراتيين أدوا الصلاة في قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوّات الاحتلال.

وأوضحت المصادر للمركز الفلسطيني للإعلام أن مرابطين مقدسيين طردوا الإماراتيين الأربعة أثناء جولتهم في قبة الصخرة والتقاطهم الصور، وطالبوهم بمغادرة الأقصى فورا، مرددين شعارات ضد التطبيع والمطبعين.

كل من يأتي لـ #المسجد_الأقصى تحت رعاية الاحتلال الصهيوني لن يجد إلا أحذية المقدسيين في انتظاره، ولا أهلاً ولا سهلاً بـ #الصهاينة_العرب..#المسجد_الأقصى هو عقيدة المسلم الصادق، والمسلم الصادق لا يوالي الصهاينة المحتلين، ولا يطبع معهم، ولا يحرض على القضية الفلسطينية وشعبها. pic.twitter.com/TYBCY5W9Te — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) October 18, 2020

ووفق المصادر، فإن هذا الاقتحام جاء بعد صلاة العصر، ويبدو أن هناك توافقا بين شرطة الاحتلال والإمارات على تخصيص فترة ما بعد العصر لدخول الإماراتيين.

وأضافت أن شرطة الاحتلال تتبع سياسة إدخال المقتحمين بين الصلوات الإسلامية، كي تتمكن من حمايتهم.

وكان وفد إماراتي آخر زار القدس المحتلة وتجوّل في المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.