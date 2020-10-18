البث الحي
سياسة

فورين بوليسي: من بيروت إلى لوس أنجلوس.. أرمن الشتات يشاركون بالصراع في ناغورني قره باغ

شباب من "فدرالية الشباب الأرمن" في مظاهرة امام القنصلية الأذرية بلوس أنجلوس رافعين لافتات "دافعوا عن أرمينيا" (رويترز)
شباب من "فدرالية الشباب الأرمن" في مظاهرة امام القنصلية الأذرية بلوس أنجلوس رافعين لافتات "دافعوا عن أرمينيا" (رويترز)
18/10/2020

تقول مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية إن الصراع الدائر في إقليم ناغورني قره باغ حفّز الجالية الأرمينية في الشتات والبالغ قومها حوالي 7 ملايين شخص لدعم جبهات القتال، مما يضيف معطى دوليا جديدا للصراع الدامي على هذه المنطقة المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

فمع استمرار المعارك للأسبوع الثالث على للتوالي، خرج شباب أرمنيون في شوارع حي برج حمود ذي الغالبية الأرمنية في بيروت رافعين أعلام أرمينيا، كما خرجت مظاهرات أخرى في لوس أنجلوس الأميركية حيث جهّزت الجالية الأرمنية هناك شحنات أدوية وغذاء ودعما ماليا لسكان الإقليم، كما طالبوا الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات تصب في صالحهم.

وتؤكد المجلة أن هذا الفصل الجديد من فصول الصراع في ناغورني قره باغ شكّل دافعا غير مسبوق للتعبئة والوحدة بالنسبة لملايين الأرمن في الخارج، خاصة مع ورود تقارير عن توجه شباب أرمنيين للقتال في الإقليم الذي لم يره سوى القليل منهم.

ويقول كريكور أرتينيان -وهو أرمني لبناني مقيم في حي برج حمود ببيروت- "في جميع أنحاء العالم، عندما تكون هناك حرب يفر الناس من البلاد.. لكن ليس الأرمن".

ويضيف "لقد تدفق الأرمن من جميع أنحاء العالم على أرمينيا وأرتساخ"، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ الذي يعتبر قانونيا جزءا من أذربيجان لكن تحكمه وتسكنه غالبية أرمنية.

حشد غير مسبوق

وتؤكد فورين بوليسي أنه على الرغم من الاختلافات الموجودة بين الجاليات الأرمنية في الشتات وعلاقتهم المختلفة بالتاريخ وبأرمينيا المعاصرة، فإن الصراع في ناغورني قره باغ حشدهم ووحّدهم بطريقة غير مسبوقة، حتى في جميع أنحاء أوروبا حيث أغلقوا طرقا سريعة واحتجوا في العواصم مطالبين بالاعتراف بسيادة "أرتساخ".

وفي أميركا، اتخذ الدعم الأرمني خلال الأزمة الحالية أشكالا عدة، منها الدعم المادي حيث تبرعت الممثلة عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة ذات الأصول الأرمنية كيم كاردشيان بمليون دولار.

وعلقت في رسالة فيديو على حسابها الذي يتابعه 190 مليونا في إنستغرام "دعواتي وصلواتي مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان.. أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافات التي تفصل بيننا، فإننا لسنا مقيدين بالحدود، نحن جميعا أمة أرمنية عالمية واحدة".

كما تمكن صندوق "هياستان أول أرمينيان" (Hayastan All Armenian) الذي يتيح للمغتربين الأرمن فرصة المساهمة بعملات عدة منها الدرام الأرمني، من جمع حوالي 126 مليون دولار حتى الآن.

الصراع في ناغورني قره باغ خلّف حوالي 30 ألف قتيل أوائل تسعينيات القرن الماضي (رويترز)

جبهات القتال

ولكن على الرغم من كل هذا الصخب والمساعدات السخية، ترى المجلة أن الشيء الوحيد الذي يبدو أن قلة من الأرمن يفعلونه حاليا هو الذهاب إلى الخطوط الأمامية للقتال.

فعلى عكس الصراع الدامي أوائل التسعينيات الذي حصد حياة أزيد من 30 ألف شخص، لا تحتاج أرمينيا -بحسب المجلة- متطوعين أجانب هذه المرة، لأن المعركة باتت حربا ذات تقنية عالية من خلال توظيف الطائرات المسيرة ودبابات القتال المتقدمة، مما يترك مساحة ضيقة للمتطوعين.

على صعيد آخر، ترى المجلة أنه بالنسبة للأميركيين الأرمن، فإن الصراع في ناغورني قره باغ هو أيضا قضية سياسية مهمة قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.

وقد أصدر عمدة لوس أنجلوس هذا الشهر بيانا يدعم فيه موقف أرمينيا في القتال، وهو موقف إعلامي "غريب" بالنسبة لمسؤول بلدي بحسب فورين بوليسي، لكن في المقابل زادت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين تمويلها الأمني ​​لأذربيجان بمقدار 100 مليون دولار.

وقد علق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن هذا الأسبوع على الصراع الدائر في الإقليم محملا الطرفين الأذري والأرمني -إضافة إلى تركيا- مسؤولية استمرار الصراع، وهو موقف يعتبره الأرمن "أفضل" من موقف الرئيس الحالي دونالد ترامب لكنه "غير كاف".

وتختم المجلة بأنه في ظل صراع يعتمد أيضا على كسب "معركة الصورة" دوليا، فإن الشتات الأرمني المتعلم جيدا والميسور الحال -أمثال كيم كاردشيان ورفاقها الأرمن الأميركيين في كاليفورنيا أو الأرمن اللبنانيين الذين يدعون لشن هجمات إلكترونية على أذربيجان- "مقوم إستراتيجي" مهم في كسب المعركة.

المصدر : فورين بوليسي

حول هذه القصة

بعد إعلان أرمينيا استعدادها لاستقلال قره باغ.. هذه شروط أذربيجان لاستئناف المفاوضات، والموقف التركي من الحل

بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين أذربيجان وأرمينيا، أبدت الأخيرة استعدادها للاعتراف باستقلال إقليم قره باغ، وهو ما يطرح أسئلة حول ماهية "التنازلات المتبادلة"؟ وما وراء الخطورة الأرمينية؟

باحث في نزاعات القوقاز: أذربيجان تتقدم في قره باغ وصراعها مع أرمينيا سيطول وروسيا لن تتدخل

قال مدير برنامج القوقاز بمعهد تشاتام هاوس الملكي لورانس برويرز إن الصراع يعود إلى زمن بعيد، وإقليم قره باغ الذي يشهد اليوم معارك طالب باستقلاله منذ استقلال أرمينيا وأذربيجان عن الاتحاد السوفياتي.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)