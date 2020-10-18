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سياسة|السعودية

بعد دقائق من انعقادها.. محكمة سعودية تؤجل جلسة محاكمة سلمان العودة

الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة (مواقع التواصل)
الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة (مواقع التواصل)
18/10/2020

قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة إن المحكمة الجزائية أجلت محاكمة والده إلى جلسة 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "ما حدث هو تكرار لنفس مشاهد العبث بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات".

بدوره، غرد حساب "معتقلي الرأي" في السعودية قائلا "تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت جلسة الشيخ سلمان العودة بعد دقائق قليلة من افتتاحها، من دون أي تقدم في مجريات المحاكمة، وتم تحديد موعد لاحق للجلسة.

وأكد الحساب في تغريدة أخرى رفضه التلاعب بمشاعر الشيخ سلمان العودة وعائلته "عبر ما يجري في مهازل المحاكمات" من خلال استدعاء العودة للمحكمة ثم تأجيلها.

واعتقل الشيخ -وهو من أبرز وجوه "تيار الصحوة"- منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات السعودية إنها موجّهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة.

وقال أحد أفراد الأسرة إن السلطات السعودية لم تستجوب الشيخ أو توجّه اتهاما إليه، ووضعته في الحبس الانفرادي.

وأضاف أنه يعتقد أن الداعية محتجز لأنه لم يمتثل لأمر من السلطات بنشر نص محدد على تويتر لدعم حصار قطر، الذي تقوده الرياض منذ يونيو/حزيران الماضي.

وبدلا من ذلك، نشر تغريدة جاء فيها "اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

واستنكرت هيئات وشخصيات إسلامية اعتقال العودة وعدد من العلماء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السعودية "بتغليب صوت الحكمة" وعدم الزج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي.

المصدر : الجزيرة

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