ترامب يهاجم سيناتورا جمهوريا حذّر من "حمّام دم" في نوفمبر

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- عضوا بارزا في الكونغرس، كان قد حذّر قبل أيام من أن تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا والزعماء المستبدين قد يتسببان في "حمام دم" للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكتب ترامب على تويتر قائلا إن السيناتور الأميركي بن ساس هو الأقل تأثيرا من بين 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، "وإنه يشكل عبئا على الحزب الجمهوري ويمثل إحراجا لولاية نبراسكا العظيمة. بخلاف ذلك، هو مجرد رجل رائع".

وكان ساس قد انتقد ترامب أثناء اجتماع مع ناخبين في الولاية الأربعاء الماضي، وتساءل عما إذا كان الرئيس سيقود البلاد في النهاية ناحية اليسار.

وبحسب نسخة من نص ما ذُكر أثناء الاجتماع الافتراضي، قال ساس إن "ترامب يتودد للحكام المستبدين ويغازل المتعصبين البيض".

وأضاف السيناتور أن أسلوب ترامب كقائد في التعامل مع انتشار فيروس كورونا لم يكن معقولا أو مسؤولا أو صحيحا.

واتهم ترامب برفض أخذ أزمة فيروس كورونا على محمل الجد على مدى عدة أشهر، وتعامل معه كأنه موضوع إعلامي سيأخذ وقته وينتهي، بدلا من كونه تحديا للصحة العامة يمتد عدة سنوات.

وانتقد ساس ترامب مرارا، وقال قبل انتخابات عام 2016 إنه لن يؤيده. ومع ذلك، فقد صوّت بما يتماشى مع مواقف ترامب في الكونغرس في حوالي 87% من المرات حتى 24 سبتمبر/أيلول، طبقا لموقع إلكتروني تابع لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News).