الجزيرة نت تجيب.. كيف يمكن الاعتراض على نتيجة الانتخابات الأميركية؟ ومتى؟

رُفعت مئات الدعاوى القضائية في العديد من الولايات الأميركية تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ورفعت هذه الدعاوى عدة جهات؛ أولاها حملات المرشحيْن جو بايدن ودونالد ترامب، واللجان الوطنية للحزبين، كما رفع مواطنون عاديون قضايا بوصفهم ناخبين، ورفعت جماعات مسيّسة مختلفة دعاوى قضائية.

ويتوقع أن تُرفع المزيد من الدعاوى خلال الأيام القادمة وحتى بعد انتهاء يوم التصويت؛ اعتراضا على إجراءات الانتخابات أو نتائجها النهائية.

الجزيرة نت تعرض تفاصيل تتعلق بسيناريوهات الاعتراض على نتائج الانتخابات، وتوقيت حدوث ذلك، والجهات المسؤولة عن التحقيق في الطعون:

لماذا رُفعت الكثير من الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل إجرائها؟

رفعت قضايا كثيرة اعتراضا على شرعية التصويت بالبريد وتوقيت إرجاع البطاقات، وبعضها تعلق بالتضييق على المصوتين بين أبناء الأقليات، وبعضها الآخر طالب بضرورة وجود شاهد لضمان صحة التوقيع في بطاقات الاقتراع.

وفي حالات أخرى، رفعت دعاوى تتعلق بقضايا فنية، مثل إجراء عملية التصويت في ظل احترازات فيروس كورونا، ودعاوى تتعلق بتحدي شرعية استخدام صناديق بريد خاصة ببطاقات الاقتراع بدل الاعتماد على الخدمة البريدية التقليدية.

المرشحان السبعينيان لانتخابات الرئاسة الأميركية (وكالات)

ولماذا يتوقع أن نشهد المزيد من الدعاوى القضائية عقب الانتخابات؟

يتوقع على نطاق كبير أن تشهد الأيام التالية لليلة الانتخابات تفاوتا متزايدا بين نتائج الانتخابات الأولية والنتائج النهائية، بعد استكمال عد وفرز بطاقات الاقتراع البريدية.

وتقليديا يدفع ذلك لحدوث ما يطلق عليها "موجة زرقاء" قد لا يقبل بها الجمهوريون.

ما المقصود بظاهرة "الموجة الزرقاء"؟

يقصد بظاهرة "الموجة الزرقاء" تزايد نسبة المصوتين للحزب الديمقراطي بعد استكمال عد وفرز بطاقات الاقتراع عن بُعد أو بطاقات التصويت بالبريد، لكن وبسبب محدودية التصويت بالبريد في الانتخابات السابقة، لم تتغير نتائج الانتخابات النهائية أو تختلف عن النتائج التمهيدية.

ومع توقع أن يصوت أكثر من نصف الأميركيين عن طريق بطاقات الاقتراع وإرسالها بالبريد هذا العام -بسبب الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا- يتوقع أن تشهد ولايات كثيرة حدوث موجات زرقاء، وهو ما يمهد لتحدي الرئيس ترامب والجمهوريين لنتائج الانتخابات والتشكيك في مصداقيتها في حال خسارة الانتخابات.

ما دور سلطة الولايات في انتخابات الرئيس؟

تعرف الولايات المتحدة مركزية واسعة في عملية الانتخابات، ويمكن القول إن هناك انتخابات عددها 50، وليست انتخابات قومية واحدة، وتجري كل ولاية انتخاباتها طبقا لقواعد داخلية خاصة بها.

ويجب على المرشحين للرئاسة تقديم طلبات تسجيل منفصلة في كل ولاية من الولايات الخمسين إذا كانوا يريدون التأهل على ورقة الاقتراع في كل ولاية، وتختلف شروط التسجيل حسب الولاية، كذلك تختلف طرق الاحتجاج أو محاولة نقض نتائج الانتخابات طبقا لكل ولاية.

ولكل ولاية نظام خاص وإجراءات مختلفة لعملية الاقتراع، والتفاصيل المحددة لإدارة اجتماع الهيئة الانتخابية (مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي) في كل ولاية؛ وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية هي في الحقيقة مزيج من انتخابات الولايات المنفصلة بدل انتخابات وطنية واحدة تديرها الحكومة الفدرالية.

ما أهم المواقيت القادمة بشأن انتخابات 2020 والقضايا المتعلقة بها؟

– 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: يوم الانتخابات (انتخابات الرئيس والكونغرس).

– 8 ديسمبر/كانون الأول: يعتمد حكام الولايات النتائج النهائية للتصويت.

– 14 ديسمبر/كانون الأول: يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية لكل ولاية للإدلاء بأصواتهم (بعد اعتمادها من سلطات الولاية).

– 23 ديسمبر/كانون الأول: يجتمع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس سجل محفوظات الأصوات الانتخابية لتسجيل نتائج التصويت.

– 3 يناير/كانون الثاني 2021: يؤدي أعضاء الكونغرس الجديد القسم، وينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للمجلس.

– 6 يناير/كانون الثاني: يصادق الكونغرس "الجديد" على نتائج الانتخابات الرئاسية.

– 20 يناير/كانون الثاني: يوم تنصيب الرئيس الجديد في تمام الساعة 12 ظهرا.

142 ألف صندوق بريد تنتشر في الشوارع والميادين ستوظف في التصويت للانتخابات القادمة (الجزيرة)

من يحق له الاعتراض على نتائج الانتخابات ورفع دعاوى لنقض نتائج الانتخابات؟

يحق للمرشحين للرئاسة أو للناخبين العاديين أو الجمعيات الحزبية والمستقلة الاعتراض على نتائج الانتخابات، سواء لأسباب تتعلق بالتزوير أو الفساد، أو المخالفات التي تتعلق بطريقة إجراء الانتخابات ذاتها ويكون لها تأثير على النتاج النهائية.

وما أهداف الاعتراض على نتائج الانتخابات (في ولاية ما)؟

عموما، هناك نوعان من الأهداف المتعلقة بالاعتراض على نتائج الانتخابات:

– استبدال هوية المرشح الفائز بالمرشح الخاسر.

– إعلان بطلان الانتخابات تماما.

وما أسس الاعتراض بعد إجراء الانتخابات؟

للطعن في نتائج الانتخابات يجب على مقدم الطلب أن يبين أن نتيجة الانتخابات في ولاية معينة ستكون مختلفة في غياب المخالفات، ويمكن أن يتقدم بالطعن الناخب أو المرشح أو كلاهما.

وتسمح القوانيين الأميركية للمتنافسين السياسيين بالاعتراض والطعن على نتائج الانتخابات ما دامت الشروط الموضوعية متوفرة.

ولا يمكن الطعن في الانتخابات إلا في المسائل التي من شأنها أن تُؤثر على نزاهة النتائج النهائية، ويمكن الطعن على أحد الأسس التالية:

– تسلم وعد وحساب أصوات غير قانونية.

– منع تصويت ناخبين بصورة غير قانونية، وأن تكون أعدادهم كافية لتغيير النتائج.

– ارتكاب أي خطأ في عد الأصوات أو إعلان نتيجة الانتخابات.

بايدن صرّح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب سرقة الفوز (رويترز)

أين يمكن الطعن والاحتجاج على نتائج الانتخابات؟

لا توجد جهة فدرالية مركزية لتقديم هذا الطعن، فالانتخابات تدار محليا في الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، وبالتالي فإن تقديم الطعن كذلك عملية غير مركزية تتعلق بانتخابات كل ولاية على حدة.

وبذلك يجب لمن يرغب في الاحتجاج على نتائج الانتخابات أن يقدم طعنا أمام محاكم الولاية التي حدثت فيها مخالفات.

متى يجب تقديم الطعن على نتائج الانتخابات؟

لا توجد نصوص قانونية واضحة أو مواد دستورية ملزمة في ما يتعلق بتوقيت تقديم الطعون، لكن وبصفة عامة يفضل أن يتم قبل التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات قبل موعد اعتماد وتصديق حاكم الولاية عليها.

ما آلية البت في النزاعات الانتخابية في الولايات المختلفة؟

لا توجد في القانون الأميركي أو الدستور أحكام واضحة بشأن حل خلافات تتعلق بالانتخابات، ويتطلب التحديد القضائي للمنافسات الانتخابية التقيد الصارم بالأحكام الدستورية والقانونية في كل ولاية على حدة.

ماذا يستطيع ترامب أن يفعله إذا ادعى أن الانتخابات سُرقت؟

في حالة ادعاء ترامب أن الانتخابات سُرقت، يمكنه الضغط على المشرعين الجمهوريين المحليين في عدة ولايات متأرجحة لطرح قوائم بديلة للنتائج النهائية، وتسمية هيئة انتخابية مختلفة، مما يخلق المزيد من الفوضى والارتباك.

ويمكن كذلك أن يقنع ترامب أنصاره الجمهوريين في برلمانات الولايات المتأرجحة، التي يحكمها حاكم ديمقراطي، بأن يسموا هيئة انتخابية بديلة، وأن يصعّدوا الأمر قضائيا أمام محاكم الولاية.

ما دور الولايات ومحاكمها في الانتخابات الرئاسية؟

يقوم حاكم الولاية باعتماد النتائج النهائية للانتخابات داخل ولايته قبل تقديمها رسميا للكونغرس بعد تصويت الهيئة الانتخابية في عملية داخلية (كانت عملية رمزية شكلية قبل هذه الانتخابات).

ويخشى -على نطاق واسع- من صدامات سياسية وقضائية بين حكام بعض الولايات ومشرعي الولاية المحليين في حال اختلفت هوية الانتماء الحزبي وعدم تحقيق أي من المرشحين فوزا عريضا بأصوات الولاية.