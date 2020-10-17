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سياسة|بحرين

البحرين وإسرائيل توقعان الأحد اتفاقا لفتح سفارتين استكمالا للتطبيع

ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في "ورشة المنامة" العام الماضي (الأناضول)
ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في "ورشة المنامة" العام الماضي (الأناضول)
17/10/2020

توقع البحرين وإسرائيل غدا الأحد اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية يتضمن فتح سفارتين، وذلك في مراسم تعقد في المنامة بحضور أميركي، وفق مقتضيات اتفاق التطبيع الذي وقعه الجانبان في واشنطن الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على "معاهدة سلام " شاملة بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيترأس الوفد الإسرائيلي الأميركي المشترك لتوقيع الاتفاق.

جولة الوفد الأميركي

وقد غادر الوفد الأميركي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه إلى الشرق الأوسط، حيث يقوم بجولة تشمل إسرائيل والبحرين والإمارات بين 17 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة.

ويأتي توقيع الاتفاق المرحلي بعد شهر من توقيع كل من الإمارات والبحرين على اتفاقين لتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

وأثارت الخطوة غضبا شعبيا في العالم العربي، وتنديدا من القيادات الفلسطينية بوصفها خيانة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخميس إن المسؤولين الأميركيين سيرافقون الوفد الإسرائيلي على متن طائرة من طراز بوينغ 737 تتوجه إلى المنامة.

وهذه ليست الرحلة الجوية الأولى بين الجانبين، إذ أعلنت إسرائيل سابقا تسيير رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي ذلك الوقت قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" في العاصمة البحرينية.

المصدر : وكالات

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