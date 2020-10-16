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سياسة

دول أوروبية تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
16/10/2020

أدانت قوى أوروبية الجمعة قرار إسرائيل الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الخطوة تؤدي إلى "نتائج عكسية"، وتقوّض جهود السلام في المنطقة.

وقال بيان مشترك -صدر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا- إن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف أنه "كما أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار". وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورا.

وأفاد الوزراء الأوروبيون بأن المضي قدما في بناء مزيد من المستوطنات سيكون "خطوة تحمل نتائج عكسية في ضوء التطورات التي وصفوها بالإيجابية المرتبطة باتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين" من جهة أخرى.

ووقعت الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتين برعاية واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبرت القيادة والفصائل الفلسطينية تلك الخطوة خيانة.

ولأول مرة منذ توقيع الاتفاقيتين، وافقت إسرائيل الأربعاء على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وجاء القرار بالتزامن مع مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على اتفاقية التطبيع مع الإمارات، وبعد 8 أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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