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حظرت المجال الجوي قبالة البحر الأسود.. هل تمهد تركيا لاختبار منظومة إس-400 الروسية؟

توقعات باستعدادات تركية لإجراء اختبار جديد لنظام "أس-400" (الجزيرة)
توقعات باستعدادات تركية لإجراء اختبار جديد لنظام "أس-400" (الجزيرة)
15/10/2020
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آخر تحديث
16/10/2020
(مكة المكرمة) 01:52 AM

أصدرت تركيا إشعارات تحظر دخول المجال الجوي والمياه قبالة ساحلها على البحر الأسود، للسماح باختبارات لإطلاق أسلحة على ما يبدو يوم الجمعة، تشمل وحدات دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز إس-400، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.

وبينما اختبرت أنقرة بالفعل نظام هذه الصواريخ أرض/جو العام الماضي، فإن المزيد من التدريبات يمكن أن يؤجج التوتر مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، والتي عارضت بشدة شراء المنظومة من موسكو على أساس أن صواريخ إس-400 تهدد أنظمة الدفاع التابعة للحلف.

وردت واشنطن العام الماضي بوقف مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات عليها. وما زالت الليرة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ أن أظهرت مقاطع مصورة في الصحف المحلية الأسبوع الماضي نقل صواريخ إس-400 إلى الشمال من مواقع قرب أنقرة.

ويحظر إشعار المجال الجوي التركي الطيران في منطقة قرب مدينة سينوب الساحلية لإجراء اختبار رادار وربما إطلاق نار حي لمدة 6 ساعات في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ونصحت الطائرات بتجنب المنطقة حتى ارتفاع 200 ألف قدم (61 ألف متر).

وكانت تركيا أصدرت هذا الأسبوع إشعارا بحريا للتدريب على الرماية وإشعارين آخرين للتدريب العسكري.

وجاء في الإشعارات إن التدريب على الرماية سيجري يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد نظام دفاع صواريخ أرض/جو إس-400 واحدا من أكثر الأنظمة تقدما في العالم، وهو مزود برادار متوسط ​​إلى طويل المدى يمكنه رصد وتتبع الطائرات القادمة وتوجيه وابل من الصواريخ على أهدافه إلى مدى يصل إلى 400 كيلومتر.

ووقعت تركيا صفقة إس-400 مع روسيا عام 2017. وبدأت تسلم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو/تموز من العام الماضي، وأجرت أنقرة اختبارات رادار من قبل لكن اختبار إطلاق النار سيكون الأول.

وبعد ظهور مقاطع مصورة لصواريخ إس-400 ونشر تقارير عن الاختبارات المخطط لها، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في الأسبوع الماضي مرة أخرى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا.

المصدر : رويترز

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