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سياسة|تركيا

اخترق أوساط المعارضين والصحفيين العرب.. تركيا تعتقل شخصا بتهمة التجسس لصالح الإمارات

السلطات التركية اعتقلت العام الماضي رجلين بتهمة التجسس لصالح الإمارات (الأوروبية-أرشيف)
السلطات التركية اعتقلت العام الماضي رجلين بتهمة التجسس لصالح الإمارات (الأوروبية-أرشيف)
16/10/2020

اعتقل مسؤولون في المخابرات التركية شخصا يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح دولة الإمارات، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني بارز طلب عدم نشر اسمه أن المشتبه به اعترف للسلطات.

وقال المسؤول إن المشتبه به -الذي لم يفصح عن هويته- جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات. وأضاف أنه "اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر بعد تعليق من السلطات الإماراتية.

وكانت السلطات التركية اعتقلت العام الماضي رجلين بتهمة التجسس على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول آنذاك إن أحد الرجلين له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ووفقا للنيابة التركية فقد انتحر أحد المعتقلين في سجنه.

المصدر : رويترز

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