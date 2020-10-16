وسط أنباء عن اختبارها إس 400.. أميركا تحذّر تركيا من عواقب تشغيل المنظومة الروسية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن عبّرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها حيازة أنقرة أنظمة أسلحة روسية مثل إس 400 (S400)، وحذّرت من "عواقب وخيمة محتملة" على علاقتها الأمنية مع تركيا إذا قامت بتشغيل هذه المنظومة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس -في بيان اليوم الجمعة- إن واشنطن اطلعت على التقارير الإخبارية التي أفادت بأن تركيا تجري تجربة على منظومة إس 400.

وأضافت أنه "إذا تأكد ذلك فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس 400، باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك إستراتيجي للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز إنها حصلت على تسجيل مصور محلي يظهر إطلاق صاروخ -اليوم الجمعة- من ساحل تركيا على البحر الأسود.

وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا أصدرت في الأيام الماضية إخطارات بفرض قيود على المرور في المجال الجوي والمياه في هذه المنطقة الساحلية، لإجراء اختبارات عسكرية.

ونقلت رويترز عن المحلل العسكري توران أوغوز قوله إن التقييم المبدئي للون وكثافة وزاوية ومسار الدخان في المقطع المصور، يتطابق مع صواريخ إس 400.

لا نفي ولا تأكيد

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إنها لن تنفي أو تؤكد إجراء اختبارات لإطلاق صواريخ من منظومة إس 400.

وقد أجرى الجيش التركي العام الماضي اختبارات رادار للمنظومة الروسية، وهي من أكثر الدفاعات تطورا في العالم، ويمكنها رصد وتتبع الطائرات القادمة على نطاق متوسط وبعيد.

ووقّعت تركيا صفقة إس 400 مع روسيا عام 2017، وبدأ تسليم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو/تموز 2019.

ودعا من جديد عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا، بعد تداول أنباء التجارب المزمعة في الأيام الماضية.