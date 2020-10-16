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سياسة|إمارات عربية متحدة

بسبب كورونا.. زيارة وفد إماراتي لإسرائيل قد تقتصر على المطار

الإمارات أبرمت اتفاقا لتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل (غيتي)
الإمارات أبرمت اتفاقا لتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل (غيتي)
16/10/2020

قال وزير إسرائيلي إن أول وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل قد يظل في المطار خلال زيارته ويعود للإمارات في اليوم نفسه، بدل القيام بزيارة أوسع نطاقا؛ بسبب التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتخضع إسرائيل لثاني حالة عزل عام لمكافحة جائحة كورونا بعد زيادة الإصابات، لكنها تعتزم بدء تخفيفها الأسبوع المقبل.

وذكر وزير العلوم يزهار شاي -الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية المتوقع وصولها الثلاثاء- أن الزوار سيمكثون بضع ساعات وفقا لبروتوكول مكافحة كورونا.

وقال لإذاعة "تل أبيب 102 إف إم" "من الممكن عقد الاجتماعات في المطار أو بالقرب منه".

وصرح مسؤولون بأن الوفد الإماراتي سيشمل 8 أو 9 مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، إلى جانب متابعة المحادثات التي بدأت في أبو ظبي خلال زيارة وفد إسرائيلي في 31 أغسطس/آب الماضي.

تطبيع العلاقات

وأبرمت الإمارات والبحرين اتفاقين دبلوماسيين لتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل، في مراسم أقيمت بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مسؤولان آخران يشاركان في تنظيم الزيارة -أحدهما إسرائيلي والآخر أميركي- إن زيارة الوفد الإماراتي قد تتم بأكملها في مطار بن غريون القريب من تل أبيب، في حين لم تؤكد الإمارات حتى الآن الزيارة.

وأشار شاي إلى أن إسرائيل سترسل أول وفد رسمي للبحرين يوم الأحد.

وكشفت سجلات مغادرة الرحلات بمطار بن غوريون عن أن الرحلة المتجهة إلى المنامة ستكون على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال، وتحمل الرقم 973، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

المصدر : رويترز

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