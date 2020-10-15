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مصر.. مطالبات بأقصى العقوبات على الجناة في قضية مقتل فتاة المعادي

مريم كانت في طريق العودة لمنزلها عندما تعرضت للاعتداء (مواقع التواصل)
مريم كانت في طريق العودة لمنزلها عندما تعرضت للاعتداء (مواقع التواصل)
15/10/2020

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتوقيع أقصى العقوبات على الجناة بقضية مقتل فتاة تدعى مريم بمنطقة المعادي في القاهرة، بعد التحرش بها وسحلها ودهسها بسيارة أجرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مباحث القاهرة تمكنت من كشف هوية المتهمين بقتل الفتاة، والقبض على سائق السيارة المستخدمة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، وأنها حصلت على 5 مقاطع مصورة، مشيرة إلى سؤال شاهد عيان عن ملابسات الحادثة، واستدعاء فتاة أخرى كانت تتتحدث مع الضحية حين وقع الاعتداء.

وقالت الوكالة إن النيابة العامة تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي بوفاة المجني عليها في الحي، وإن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته حافلة ركاب صغيرة بيضاء اللون يستقلها شخصان، حيث انتزع مرافِق سائقها حقيبة مريم مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

واستنادا إلى أقوال الشاهد الذي تم سؤاله عن الواقعة، فإن الضحية مكثت بعد إصابتها قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف ثم فارقت الحياة.

ونشرت مواقع التواصل صورة تظهر شخصين اعتقلا لتورطهما في الاعتداء على مريم (24 عاما)، وهي موظفة في بنك، أثناء عودتها إلى منزلها.

وأعادت الحادثة وقائع التحرش لواجهة التفاعلات في مصر، حيث عبر المغردون عن معاناة النساء والفتيات في البلاد من انتشار الظاهرة.

الجدير بالذكر أن مصر تشهد موجة رفض ضد ممارسات العنف والتحرش بحق المرأة، ومطالبات بتشريع جديد لحماية المعنفات.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الشرق الأوسط

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