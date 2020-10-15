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دشنتا مقر السرب المشترك لطائرات تايفون.. قطر وبريطانيا تتعهدان بتقوية العلاقات الدفاعية

الوزير القطري العطية (الثاني من اليمين) مع نظيره البريطاني والاس خلال زيارتهما قاعدة كونينغزبي (وزارة الدفاع القطرية)
الوزير القطري العطية (الثاني من اليمين) مع نظيره البريطاني والاس خلال زيارتهما قاعدة كونينغزبي (وزارة الدفاع القطرية)
15/10/2020

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية التزامهما بتقوية العلاقة الدفاعية بين البلدين، والعمل الوثيق لحماية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وخلال زيارتهما أمس الأربعاء قاعدة "كونينغزبي" العسكرية شرقي إنجلترا، التي تضم السرب المشترك بين القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأميرية القطرية، وقع الوزيران على إعلان نوايا توفر المملكة المتحدة بموجبه قاعدة بريطانية لطائرات "هوك" التي حصلت عليها القوات الجوية الأميرية القطرية أخيرا.

كما افتتح الوزيران رسميا المقر الرئيسي للسرب المشترك لطائرات "تايفون" (Typhoon) الذي بدأ طلعاته الجوية منذ منتصف العام الجاري.

الوزيران القطري العطية (يسار) ونظيره البريطاني والاس يوقعان إعلان النوايا (وزارة الدفاع القطرية على تويتر)

وقال والاس -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العطية- إن السرب المشترك يعني الكثير لبلاده لأنه يظهر التزامها تجاه شركائها في الشرق الأوسط.

وكانت قطر وقعت عام 2018 اتفاقا مع شركة "بي أي إي سيستمز" "بي إي إيه سيستمز" (BEA Systems) البريطانية لشراء 24 طائرة تايفون، و9 طائرات هوك تدريبية، إلى جانب حزمة دعم وتدريب بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار).

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات التي جرى التعاقد عليها إلى الدوحة عام 2022.

على صعيد آخر، جدد وزير الدفاع البريطاني دعم بلاده للاتفاق النووي مع إيران، وقال إن الهدف منه ألا تحصل الأخيرة على السلاح النووي، وأن يتعافى اقتصاد إيران ولا ينهار.

المصدر : الجزيرة

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