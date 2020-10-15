على خلفية تحقيق الجزيرة.. استقالة رئيس البرلمان القبرصي بعد فضيحة فساد منح الجنسية لمجرمين

استقال رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس اليوم الخميس، وذلك بعدما بثت شبكة الجزيرة تحقيقا سريا كشف تلقي مسؤولين قبارصة أموالا مقابل منح الجنسية لمجرمين في هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وظهر سيلوريس (67 عاما) في التحقيق المصور بكاميرا سرية وهو يتحدث إلى مراسل متخف يتظاهر بأنه ممثل لرجل أعمال صيني لديه سجل إجرامي، حيث وعده بتسهيل طلب جواز سفر رجل الأعمال بالرغم من مخالفته لقانون الجنسية.

ونفى رئيس البرلمان، وهو مُشرع منذ 28 عاما، ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أن تعليقاته تم إخراجها من سياقها.

وتمسك سيلوريس الذي يرأس البرلمان منذ 2011 بموقفه قائلا في بيان "أعتقد اعتقادا راسخا أنني لم أخالف القانون بأي حال من الأحوال".

وهو يعد ثاني أرفع مسؤول حكومي في قبرص، وكان يقوم بأعمال الرئيس نيكوس أناستاسيادس في غيابه.

وبعد يوم من بث شبكة الجزيرة تحقيقها السري "أوراق قبرص.. المهمة السرية" مساء الاثنين، عقد مجلس الوزراء القبرصي جلسة طارئة، وقرر فيها تعليق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار.

وسبق أن نشرت وحدة تحقيقات الجزيرة قبل شهرين ما تسمى "أوراق قبرص"، وهي عبارة عن 1500 وثيقة مسربة تثبت أن قبرص فشلت بانتظام في الالتزام بقوانينها، مما دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك للتحرك.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة في دول الاتحاد، ونظرا لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار، فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.