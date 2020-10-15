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سياسة|يونان

بسبب عمليات "عروج ريس" في شرق المتوسط.. فرنسا وألمانيا تطالبان تركيا بوقف الاستفزازات

ماس ولودريان نددا بسلوك أنقرة (غيتي-أرشيف)
ماس ولودريان نددا بسلوك أنقرة (غيتي-أرشيف)
15/10/2020

اتهمت فرنسا وألمانيا اليوم الخميس تركيا بمواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي بتحركاتها في منطقة شرق البحر المتوسط ومنحتاها أسبوعا لتوضيح موقفها، يأتي ذلك بعد إعلان أنقرة استئناف عمليات سفينة "عروج ريس" في شرق المتوسط.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى فرض عقوبات بحق أنقرة إذا ما واصلت استفزاز جيرانها ولم تحترم سيادة اليونان وقبرص.

وأضاف لودريان قبيل انطلاق اجتماع دول مثلث وايمار الذي يضم فرنسا وألمانيا وبولندا، أن الموقف الأوروبي من التوترات بشرقي المتوسط واضح، وأن الأوروبيين يرفضون ما وصفها بالسياسات التركية المعتمدة على فرض أمر واقع، على حد وصفه.

توعد ورفض

وقال إن أساس العلاقات بين تركيا وجيرانها يجب أن يكون الحوار واحترام القوانين البحرية، وأضاف أن الكرة في ملعب أنقرة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قرار تركيا إعادة السفينة إلى البحر المتوسط "غير مقبول".

وردا على سؤال بخصوص إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، قال إن التكتل سيتخذ قرارا بشأن كيفية التصرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "لم تنعقد المناقشات المتوقعة لمرتين ولا نعلم متى ستنعقد، يتعين أن ننتظر لنرى إن كان هناك تقدم خلال الأسابيع المقبلة وعندها سنرى ما الموقف الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذه".

موقف وردود

ويوم أمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستعطي اليونان وقبرص "الردّ الذي تستحقانه" في شرق المتوسط، جاء ذلك تزامنا مع إعلان أنقرة أن سفينة التنقيب عروج ريس وصلت إلى المكان الذي ستقوم فيه بمهامها.

وأضاف أردوغان أن هناك سفينة أخرى ستتوجه للتنقيب في شرقي المتوسط، معتبرا أن أنقرة دافعت عن حقوقها وضمنت عدم تطبيق أي خطة فيها استثناء لتركيا في شرقي المتوسط.

وقال أيضا "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف".

وكانت اليونان قد أعلنت أنها لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا بشأن خفض التصعيد شرقي المتوسط، إذا استمرت السفينة في مهامها.

من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة قرار تركيا إعادة السفينة، واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمّد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

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