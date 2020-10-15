الكنيست يناقش اتفاق التطبيع مع الإمارات ونتنياهو: دول عربية وإسلامية تحاول التقرب منا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم توصلوا إلى السلام مع الإمارات من موقع قوة ومن منطق سلام مقابل سلام، وإن دولا إسلامية وعربية عدة تطلب التقرب من إسرائيل بسبب قوتها في مجالات عدة منها الأمن الإلكتروني.

وأضاف نتنياهو في خطاب أمام الكنيست أن الاتفاق مع الإمارات لا يتضمن ملاحق سرية أو بنودا غيرَ معلنة، وأن الجانب الاقتصادي في الاتفاق سيعود بمنافع كبيرة على بلاده.

كما قال إنه قدم للفلسطينيين خططا كثيرة للسلام لكنهم رفضوها مرة تلو الأخرى، مشيرا إلى أنه لو كانت إسرائيل انتظرت إزالة ما سماه الفيتو الفلسطيني على السلام مع العالم العربي لما كانوا توصلوا إلى شيء.

وانتقد نتنياهو القائمة المشتركة المكونة في الأغلب من أحزاب عربية، بعدما أعلنت أنها ستعارض الاتفاق.

وسيصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على اتفاقية السلام التي تم توقيعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، وذلك بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية الاثنين الماضي بالإجماع على صياغتها.

ومن المتوقع أن يصوت عليها بأغلبية ساحقة، على أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي.

وتم توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل برعاية أميركية يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض.