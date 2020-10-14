100 يوم على اغتياله.. عدم محاسبة قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي تشعل مواقع التواصل

استذكر عراقيون حادثة اغتيال الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في ليلة 6 يوليو/تموز الماضي بمناسبة مرور 100 يوم عليها، منددين ببقاء الجناة طلقاء رغم تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حينها بأن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء.

وعبّر عراقيون عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تأخر حكومة الكاظمي في محاسبة قتلة الهاشمي.

وقال الإعلامي علي فرحان إن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية قبل 100 يوم قال: لن ينام العراق قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء، مرت الأيام ولا يزال القاتل طليقا".

القائد العام للقوات #المسلحة العراقية قبل مئة يوم قال : لن ينام #العراق قبل ان يخضع قتلة الهاشمي للقضاء ، مرت الايام ولا زال القاتل طليق ، بل اوغل في قتله ، والجميع نيام سوى اطفاله وزوجته الذي يفتقدون صوته ووجوده بينهم وان غفت جفونهم .#مئة_يوم_على_اغتيال_الهاشمي pic.twitter.com/WchjrXMMVS — ✪ علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) October 13, 2020

وعبرت الإعلامية سجد الجبوري عن أسفها لعدم وفاء الكاظمي بوعده بكشف هوية القتلة ومحاسبتهم.

مائة يوم مرت على رحيلك ومَن وثقت وتوسمت بهم خيراً لم يكشفوا عن قاتليك .. #اين_قتلة_هشام_الهاشمي ؟ pic.twitter.com/dL8ZUNmM5E — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) October 13, 2020

وقال المدون ياسر الجبوري "100 يوم على رحيلك يا هشام الهاشمي وإلى الآن ما زالت الخيوط حرة".

١٠٠ يوم على رحيلك يا #هشام_الهاشمي وإلى الان لا زالت "الخيوط" حرة.. رحمك الله ابو عيسى — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) October 13, 2020

وكتب المدون مصطفى الطائي على حسابه في تويتر "100 يوم مرت على رحيلك ومن وثقت وتوسمت فيهم خيرا لم يكشفوا عن قاتليك أبا عيسى".

💯 يــوم مرت على رحيـلك

ومن وثـقت وتوسمـت بـهم خيـراً

لم يكشفوا عن قاتليـك أبا عيسى#أين_قتلة_هشام_الهاشمي 🇮🇶 pic.twitter.com/rAFYy2PHff — Mustafa Al-Taaie- مصطفى الطائيـ (@MustafaTaaie) October 13, 2020

تفاصيل الاغتيال

وكان الهاشمي (47 عاما) اغتيل بنيران مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أمام منزله ببغداد يوم 6 يوليو/تموز الماضي، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. ونشرت حسابات على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر عملية الاغتيال. ولم تعلن أي جهة حينها مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي.

CCTV footage of assassination of Iraqi security analyst Husham Al-Hashimi in Baghdad. #هشام_الهاشمي pic.twitter.com/UTaSVDfAVN — Abdullah Dhiaa Al-deen (@abdullaliii) July 6, 2020

وكان الهاشمي نشر تغريدة على حسابه في تويتر قبل دقائق من اغتياله، يتحدث فيها عن أسباب الانقسامات السياسية في البلاد، منتقدا المحاصصة الطائفية.

تاكدت الانقسامات العراقية ب:

1-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، اقليات" الذي جوهر العراق في مكونات.

2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.." التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام.

3-الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي. — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) July 6, 2020

وردا على اغتيال الهاشمي، أطلق الكاظمي 3 وعود بملاحقة ومحاسبة القتلة، وعدم السماح بعودة الاغتيالات للبلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، وتوعد بأن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للمحاسبة.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 7, 2020

والهاشمي هو أحد أبرز المحللين السياسيين والأمنيين العراقيين، ونشر العديد من المقالات العلمية عبر مراكز أبحاث عراقية، وهو أحد أبرز الشخصيات العراقية حضورا في منصات التواصل، ولديه العديد من المتابعين، ويعد من المؤثرين في الرأي العام العراقي.