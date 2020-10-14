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سياسة|كويت

تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.. أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الشيخ تميم

وزير الخارجية القطري (يسار) سلّم أمير الكويت رسالة خطية من أمير دولة قطر (قنا)
وزير الخارجية القطري (يسار) سلّم أمير الكويت رسالة خطية من أمير دولة قطر (قنا)
14/10/2020

تسلّم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح -اليوم الأربعاء- رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسلّم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل الكويت صباح اليوم.

وقال الديوان الأميري في الكويت إن الرسالة تناولت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة

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