قطع يدي فتى وفقأ عينيه.. جريمة مروعة تهز الأردن والملك يتابع اعتقال مرتكبيها

اهتزّ المجتمع الأردني مع انتشار أنباء جريمة اعتداء وقعت أحداثها مساء الثلاثاء في مدينة الزرقاء شرق عمان، كان ضحيتها فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وسط مطالب بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.

وكان الفتى قد اختُطف من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه.

وتابع الملك عبد الله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي قادت إلى إلقاء القبض على الجناة، مشددا على اتخاذ أشد العقوبات، وتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

تفاصيل الجريمة

ووفقا لمصدر أمني، فقد تعرض الفتى للخطف من أصحاب أسبقيات جرمية وهو في طريقه لشراء الخبز لوالدته، وتم اقتياده إلى منطقة خالية من السكان شرق مدينة الزرقاء، ثم قطعوا يديه بأداة حادة، مع الاعتداء على عينيه لفقئهما، وضربه بأداة حادة في وجهه، وتصوير الحادثة.

وبعدما أنهى الجناة جريمتهم، تركوا الفتى في منطقة خالية من السكان، ثم وضعوا يديه في كيس وأرسلوه إلى أمه.

وبعدما عثر أحد المارة على الفتى في حالة صحية حرجة نتيجة النزيف، تم نقله للمستشفى، وأجريت له عمليات بتر لليدين من الرسغ، ومعالجة لعينيه نتيجة تعرضهما للطعن، مع تقديم الرعاية الصحية وفق مصدر طبي.

وجاء في بيان لمديرية الأمن العام أن الاعتداء على الفتى يأتي على خلفية جريمة قتل في مخيم الزرقاء، وأنه ابن قاتل في جريمة سابقة.

وأضاف البيان أنه تم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي من قبل الدفاع المدني، وأن التحقيقات بدأت للوقوف على ملابسات القضية، وتم القبض على الجناة.

وسجّلت معدلات الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة زادت على 7%، مقارنة مع عام 2018، وفق التقرير الإحصائي الجنائي، وكان أصحاب الأعمال الحرة هم الأكثر ارتكابا للجرائم، بينما جاء المتعطلون عن العمل في المرتبة الثانية.

مخيم الزرقاء بالأردن حيث وقعت جريمة سابقة (الجزيرة)

عقوبة رادعة

وبحسب مصدر قانوني، فإن الفعل الذي قام به الجناة يعاقب عليه قانون العقوبات الأردني في نص المادة 334 مكرر، بحيث أن من أقدم على ضرب شخص بأداة حادة على وجهه باستخدام شفرات أو أمواس، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على 7 سنوات، مهما كانت مدة التعطيل.

ونصت المادة 335 من قانون العقوبات، على أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف، فإن الفاعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنوات.

وقد تغلظ عقوبة الجاني بسبب هذه الجرائم من أجل ردعه وتحقيق الأمن في المجتمع، ولبشاعة الجريمة ووقوعها على فتى يبلغ 16 عاما.

بالنسبة لعقوبة مرتكبي #جريمة_الزرقاء فإن #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء هو مستبعد لان تكييف الجرم هو احداث عاهة دائمة وحيث ان احداث العاهة الدائمة كان متعمدا وليس فعلا افضى الى وقوعها فالمحكمة ستقضي بالحد الاقصى١٠سنوات على الفاعلين(برأيي وبعد التباحث مع احد علماء قانون العقوبات) https://t.co/zZqDcldJFB — Mohammad F. A. Nsour (@mfansour) October 13, 2020

غضب شعبي

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، وسط مطالب واسعة بإعدام الفاعلين، كما دشن نشطاء وسم #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء، ووسم #طفل_الزرقاء.

وتداول ناشطون معلومات قالت إن الجاني يملك سجلا إجراميا يزيد على 250 قيدا، وكان موقوفا بأحد مراكز الإصلاح، وتم الإفراج عنه مؤخرا.

"وفي القصاص حياة"

هل يعقل أن في القتل أو قطع اليد حياة؟

نعم، عندما يكون الحكم رادعاً للمجرم فإننا نحفظ حياة المجتمع

لو كان عندنا قصاص لما وجدنا وحشاً عنده 250 أسبقية يعتدي بهذا الشكل الوحشي على طفل

صدق الله وكذبت كل منظمات الدجل والمتباكين على حقوق الإنسان المجرم#جريمة_الزرقاء — سلطان العجلوني #التطبيع_خيانة (@AjloniSultan) October 13, 2020

جريمة بشعه حدثت في الرزقاء بتر يدي طفل عمره ١٦ سنه وفقه عينيه ثأر الجريمه قتل

حسبي الله ونعم الوكيل وحوش مش بشر

الي بقهر أنه مصورين الجريمه بتمنى من كل شخص وصله الفيديو ما ينشره ويقوقف عنده#جريمة_الزرقاء — mutaz alrbehat (@meezo_86) October 13, 2020

اذا هاي الجريمه مش ارهاب شو معنها حد يفهمني …. محكمه امن الدوله مين بنعرض عليها اذا هالارهابيين ما بتحاكمو فيها #الإعدام_لمجرم_الزرقاء — الحارث الكايد #الأردن 🇯🇴 (@alkayedalhareth) October 13, 2020

"كنت أعرف أن ثمن الخبز غالٍ في وطني، لكنني لم أن أتخيل أن يصل سعره ساعدي فتى وعينه اليمنى!" ما أبشع الموقف، وما أبشع الفاعل، وما أبشع المصور، وما أبشع الإنسان ! #جريمة_الزرقاء#طفل_الزرقاء — Marah Abu Saleh (@MarahAbuSaleh1) October 13, 2020