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سياسة

الجولان.. إسرائيل تكشف اقتحام وتدمير موقعين عسكريين للنظام السوري قبل أسابيع

نقطة تابعة للنظام السوري على جانب الحدود في الجولان المحتل (رويترز)
نقطة تابعة للنظام السوري على جانب الحدود في الجولان المحتل (رويترز)
14/10/2020

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن قواته هاجمت، واقتحمت قبل بضعة أسابيع موقعين عسكريين لجيش النظام السوري، في منطقة فض الاشتباك على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة.

وقال بيان عسكري للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه تم تدمير الموقعين بالكامل، حيث كان جيش النظام السوري يستخدم هذين الموقعين المدمرين للاستطلاع والنشاط الأمني الروتيني، حسب تعبير البيان.

وجاء هذا الهجوم عقب ما وصفه الناطق العسكري الإسرائيلي في بيانه بخرق جيش النظام السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في هذه المنطقة.

وفي أغسطس/آب الماضي، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجموعة مسلحة على حدود الجولان أنثاء محاولتها زرع عبوة ناسفة على خط وقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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