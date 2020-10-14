الجولان.. إسرائيل تكشف اقتحام وتدمير موقعين عسكريين للنظام السوري قبل أسابيع

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن قواته هاجمت، واقتحمت قبل بضعة أسابيع موقعين عسكريين لجيش النظام السوري، في منطقة فض الاشتباك على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة.

وقال بيان عسكري للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه تم تدمير الموقعين بالكامل، حيث كان جيش النظام السوري يستخدم هذين الموقعين المدمرين للاستطلاع والنشاط الأمني الروتيني، حسب تعبير البيان.

وجاء هذا الهجوم عقب ما وصفه الناطق العسكري الإسرائيلي في بيانه بخرق جيش النظام السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في هذه المنطقة.

كشف النقاب: قبل أسابيع (تحديدًا ليل ٢١ من سبتمبر) قامت قوات جيش الدفاع باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة #الجولان وتدميرها. وكان #الجيش_السوري يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني (فيديو من العملية) pic.twitter.com/8EU8LG1qsG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2020

وفي أغسطس/آب الماضي، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجموعة مسلحة على حدود الجولان أنثاء محاولتها زرع عبوة ناسفة على خط وقف إطلاق النار.