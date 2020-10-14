البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تخفق في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

اغتيال الصحفي جمال خاشقجي أضر كثيرا بسمعة السعودية في مجال حقوق الإنسان (الجزيرة)
اغتيال الصحفي جمال خاشقجي أضر كثيرا بسمعة السعودية في مجال حقوق الإنسان (الجزيرة)
14/10/2020

أخفقت السعودية الثلاثاء في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة).

وفازت في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا والمكسيك وروسيا والسنغال ومالاوي وأوكرانيا وأوزبكستان وباكستان ونيبال والصين.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.

وهذه المجموعات هي الدول الأفريقية (13 دولة)، ودول آسيا والمحيط الهادي (13)، ودول أوروبا الشرقية (6)، ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية، ودول أخرى (7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وفور إعلان النتيجة، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "خبر سار اليوم، السعودية خسرت محاولتها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت في تغريدة على تويتر أن هذا انتصار للعديد من ضحايا هذا النظام القمعي، ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من المساءلة.

ودعت ويتسن في تغريدة أخرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن يسأل المسؤولين السعوديين: أين أخفوا جثة جمال خاشقجي؟ ولماذا ما زالت لجين الهذلول وغيرها من نشطاء حقوق المرأة محتجزين؟

كما دعت وزير الخارجية الأميركي إلى السؤال عن أسباب اعتقال ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، ولماذا تواصل الطائرات السعودية قصف الأطفال في اليمن؟

وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية والرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)