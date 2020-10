السعودية تخفق في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

أخفقت السعودية الثلاثاء في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة).

وفازت في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا والمكسيك وروسيا والسنغال ومالاوي وأوكرانيا وأوزبكستان وباكستان ونيبال والصين.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية.

وهذه المجموعات هي الدول الأفريقية (13 دولة)، ودول آسيا والمحيط الهادي (13)، ودول أوروبا الشرقية (6)، ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية، ودول أخرى (7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وفور إعلان النتيجة، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "خبر سار اليوم، السعودية خسرت محاولتها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت في تغريدة على تويتر أن هذا انتصار للعديد من ضحايا هذا النظام القمعي، ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من المساءلة.

YES! Today's good news: #SaudiArabia lost its bid to become a member of the Human Rights Council.

A victory for the many victims of this oppressive regime, hopefully paving the way for more accountability at the #HRC level.

Meanwhile, we'll continue to #StandWithSaudiHeroes! https://t.co/Vqqkptp1Mu

— Inès Osman | إيناس عصمان (@Ines_Osman) October 13, 2020