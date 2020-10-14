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سياسة

جرح جنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

فلسطيني يلقي زجاجة حارقة على جنود إسرائيليين خلال مواجهات سابقة في مخيم الجلزون قرب رام الله (رويترز)
فلسطيني يلقي زجاجة حارقة على جنود إسرائيليين خلال مواجهات سابقة في مخيم الجلزون قرب رام الله (رويترز)
14/10/2020

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح فجر اليوم، الأربعاء، عقب إلقاء مقاومين فلسطينيين عبوة ناسفة يدوية الصنع عليهم في مخيم بلاطة (شرق مدينة نابلس) بالضفة الغربية.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن قوة عسكرية كانت تحاول اعتقال مواطن فلسطيني تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة مما أدى الى إصابة اثنين من عناصرها.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واصفا جروحهما بالطفيفة والمتوسطة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مخيم بلاطة ومداخله بعد هذا الحادث، ودهمت منازل عدة فيه.

في هذا السياق، أفاد تقرير مشترك لنادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ومركز وادي حلوة في القدس المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشهر الماضي 341 فلسطينيا أغلبهم من الصفة الغربية.

وذكر التقرير الذي نشر، اليوم، أن بين المعتقلين 32 طفلا و3 سيدات.

ووفق المصدر نفسه، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و400 معتقل بينهم 39 سيدة، و155 طفلا، فضلا عن 350 معتقلا إداريا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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