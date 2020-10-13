البث الحي
سياسة

ماليزيا.. أنور إبراهيم يعلن تقديم أدلة للملك على تمتعه بدعم الأغلبية بالبرلمان لتشكيل حكومة

اهتمام إعلامي كبير بالمؤتمر الصحفي لأنور إبراهيم (الفرنسية)
اهتمام إعلامي كبير بالمؤتمر الصحفي لأنور إبراهيم (الفرنسية)
13/10/2020

أعلن زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أنه قدم للملك عبد الله أحمد شاه قائمة بأسماء نواب البرلمان الذين يدعمونه، وبدوره أكد له الملك أنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن احتمال تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال إبراهيم إنه قدم "أدلة لا تقبل الشك" بحصوله على دعم الأغلبية في البرلمان، ودعا رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين إلى الاستقالة بعد خسارته الأغلبية البرلمانية.

وناشد إبراهيم جميع السياسيين بكافة انتماءاتهم بالتحلي بالصبر، وترك القرار "لحكمة" الملك، كما طالب أنصاره بالصبر وعدم الاحتفال، مشددا على ضرورة عدم نشر الشائعات.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن إبراهيم قوله إنه يحظى بدعم أكثر من 120 نائبا في البرلمان الذي يضم 220 عضوا، مضيفا أن حكومة ياسين فقدت الأغلبية، وعليها أن تستقيل.

وقبل لقائه بالملك، وهو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الحالية في مارس/آذار الماضي، نشر إبراهيم صباح اليوم صورة له مع زوجته عبر فيسبوك وعلق عليها "أتمنى أن تسير الأمور اليوم بسلاسة".

وأعلن القصر الملكي عن بدء أحمد شاه مشاورات موسعة مع قادة الأحزاب السياسية لبحث الوضع السياسي، دون التطرق إلى نتيجة لقائه بإبراهيم. لكن بيانا للبلاط الملكي قال إن الأخير لم يعزز موقفه بالوثائق وإن الملك نصحه باتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

وأمام الملك عدة خيارات إذا اقتنع بأن إبراهيم يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، بينها حل البرلمان، أو إصدار أمر بإجراء تصويت بالثقة، أو تعيينه رئيسا جديدا للوزراء.

وأعلن إبراهيم الشهر الماضي أنه يتمتع بدعم "أغلبية هائلة" في البرلمان للإطاحة بياسين الذي تولى منصبه في مارس/آذار بفارق ضئيل بعد انهيار حكومة ائتلافية أخرى يقودها رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)