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سياسة

فلسطين.. مستوطنون يهاجمون مزارعي الزيتون ومداهمات للاحتلال بالضفة والقدس

متطوعون يساندون الأهالي في قطف الزيتون منذ أيام (الأناضول)
متطوعون يساندون الأهالي في قطف الزيتون منذ أيام (الأناضول)
13/10/2020

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين من أهالي قرية بُرقة (شرقي رام الله) بالضفة الغربية، عندما هاجمهم، اليوم الثلاثاء، مستوطنون إسرائيليون أثناء قطفهم ثمار الزيتون من أراضيهم، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان فلسطينيين بعد مداهمات في الضفة والقدس.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليد عساف، أن عشرات المتطوعين والمزارعين تمكنوا من الوصول لأراض زراعية، منعوا من دخولها منذ 10 سنوات؛ لقطف ثمار الزيتون، فاعتدى عليهم عشرات المستوطنين بالضرب ورشقوهم بالحجارة بحماية الجيش الإسرائيلي.

وناشد المجلس القروي في بُرقة أهالي المنطقة بضرورة التوجه إلى أراضي المزارعين، ومساندتهم أمام هجمات المستوطنين.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة 5 مزارعين في الموقع ذاته، خلال هجوم نفذه المستوطنون، بحسب شهود عيان.

ويشهد موسم قطف الزيتون في الضفة، سنويا، اعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين، يتخللها حرق وتقطيع الأشجار وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين وسكان محليين.

حملة اعتقالات
في الأثناء، وثقت مشاهد مصورة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات اعتقال قوات الاحتلال لشبان وفتية من منازلهم وأحيائهم، واقتيادهم لمراكز التحقيق الأمنية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى بشير فيراوي، وفتشت منزل عائلته في طريق الواد بالقدس القديمة، كما اعتقلت الشقيقين حاتم وعبد الرحمن البشيتي، وذلك بعد حوالي يومين من اعتقال شقيقهما الثالث هشام.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شبانا في كفر قدوم بقلقيلية، وطولكرم وبيت لحم فجر اليوم.

ووثقت مقاطع مصور لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير المحرر خليل محمد خليل الشيخ بعد اقتحام منزله في قرية مراح رباح (جنوبي بيت لحم).

ووثق ناشطون أيضا اعتقال الأسير المحرر محمد صالح شتيوي (32 عاما)، من كفر قدوم عقب دهم منزله، وتفتيشه.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

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