البث الحي
سياسة|يونان

شرق المتوسط.. واشنطن تطالب أنقرة بترك الاستفزاز وجاويش أوغلو ينتقد ازدواجية المعايير

تركيا قالت إن التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط سيستمر 10 أيام (الأناضول)
تركيا قالت إن التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط سيستمر 10 أيام (الأناضول)
13/10/2020
|
آخر تحديث
13/10/2020
(مكة المكرمة) 07:52 PM

انتقدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء استئناف تركيا عمليات التنقيب شرقي المتوسط بعد إرسالها سفينة عروج ريس، في الوقت الذي طالبت فيه أنقرة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن "ازدواجية المعايير".

واستنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في بيان، تجديد تركيا عمليات المسح في المناطق التي تفرض اليونان سلطتها القضائية عليها في شرق المتوسط، معتبرة الإعلان التركي من جانب واحد يثير التوترات في المنطقة، وأنه يعقد عن عمد استئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا.

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس أن سفينة المسح التركية عروج ريس استأنفت عمليات التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط وستستمر مهمتها 10 أيام. وقال وزير الطاقة التركي إن بلاده ستواصل حماية حقوقها وإيجادَ أي موارد محتملة في المنطقة.

ودعت الخارجية الأميركية أنقرة إلى إنهاء ما وصفته بالاستفزاز، والشروع الفوري في محادثات استكشافية مع أثينا، مؤكدة أن الإكراه والتهديد والترهيب والنشاط العسكري لن يحل التوترات، وأن الإجراءات الأحادية لا يمكن أن تبني الثقة ولن تنتج حلولا دائمة.

كما عبّرت فرنسا أيضا عن قلقها بعد انطلاق السفينة في رحلتها، ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الخطوة بأنها "تصعيد كبير" و"تهديد مباشر للأمن في المنطقة".

في غضون ذلك بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى اليونان وقبرص لبحث التوتر شرقي المتوسط. وقالت الخارجية الألمانية إن ماس سيتعهد لليونان وقبرص بالتضامن الكامل من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ودعت برلين جميع الأطراف إلى العمل على أساس حسن الجوار، مضيفة أن تركيا ستبقى جارة لليونان وقبرص. كما ناشدت الخارجية الألمانية تركيا عدم القيام بخطوات أحادية من شأنها عرقلة الحوار مع اليونان.

وكان ماس قد طالب تركيا بالكف عما وصفه بالاستفزاز في النزاع على الغاز شرق البحر المتوسط.

من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيرته السويدية، الاتحاد الأوروبي للتخلي عما سماها ازدواجية المعايير التي يستخدمها في العديد من القضايا، ومنها شرقي المتوسط والدعم الذي يقدمه لليونان فقط لأنها عضو فيه.

من جهة أخرى، أعلنت اليونان أنها لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا بشأن خفض التصعيد شرقي المتوسط، إذا بقيت سفينة التنقيب التركية فيما قالت إنها مياه الجرف القاري للبلاد.

وكانت الخارجية اليونانية قد وصفت استئناف تركيا أنشطة البحث والتنقيب شرقي المتوسط بغير القانوني، وبأنه تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة. ودعت الخارجية اليونانية أنقرة إلى إنهاء أعمال المسح والتنقيب فورا.

وتراجع التوتر بعدما سحبت تركيا السفينة ووافقت على إجراء محادثات تمهيدية مع اليونان، لكن البحرية التركية قالت إن سفينة عروج ريس ستستأنف أنشطتها في المنطقة، مما أثار غضب اليونان التي رفضت إجراء محادثات قبل سحب السفينة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تركيا تعيد سفينتها "عروج ريس" إلى شرق المتوسط واليونان تعتبر الخطوة تصعيدا وتهديدا للسلم والاستقرار

أعلنت تركيا أن سفينتها "عروج ريس" ستجري، برفقة سفينتين أخريين، مسحا زلزاليا شرق المتوسط قرب الجزر اليونانية، خلال الأيام المقبلة، بعد سحب السفينة من المياه المتنازع عليها، لإنجاح المفاوضات مع أثينا.

عودة التصعيد شرق المتوسط.. مواقف أوروبية تندد بالتحرك التركي وأنقرة تؤكد تمسكها بحقوقها

انضمت ألمانيا لأطراف أوروبية أخرى في التنديد بإعلان تركيا استئناف أنشطتها الاستكشافية قرب سواحلها، ليخيم التصعيد مجددا بشرق المتوسط بعد تهدئة قصيرة بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان حول موارد الطاقة.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)