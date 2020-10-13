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سياسة|إثيوبيا

بعد أيام من حظر الطيران فوقه.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور سد النهضة برفقة رئيس إريتريا

رئيس الوزراء الإثيوبي (يمين) مع رئيس إريتريا (وسط) يتفقدان سد النهضة (مواقع التواصل)
رئيس الوزراء الإثيوبي (يمين) مع رئيس إريتريا (وسط) يتفقدان سد النهضة (مواقع التواصل)
13/10/2020

زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد النهضة اليوم الثلاثاء برفقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وقال إن السد سيحتجز أكثر من 3 أضعاف المياه، في المرحلة الثانية لملئه.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس أجنبي سد النهضة الذي أنشأته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، كما أنها الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي منذ المرحلة الأولى لملء السد في يوليو/تموز الماضي.

وبث التلفزيون الإثيوبي لقطات للزيارة، حيث عبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لسير العمل في المشروع، وأشاد بجهود كل من شارك في بناء السد وساهم في دعمه. وزار أحمد وأفورقي في وقت سابق سد كويشا في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا.

وقد أحدث مشروع سد النهضة توترا في منطقة حوض النيل منذ أن بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011.

وترى إثيوبيا أن سد النهضة ضروري لتحقيق تنميتها ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء، في حين تراه مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعد نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد، كما يخشى السودان مخاطر محتملة للمشروع على السدود في أراضيه.

ورغم اعتراض مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو/تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد البالغة 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينين في السد.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن قائد القوات الجوية الإثيوبية الفريق يلما مرداسا أن بلاده على استعداد تام للتصدي لأي هجوم على سد النهضة، وأن القوات الجوية توفر حماية خاصة على مدار 24 ساعة للمجال الجوي لسد النهضة.

وأعلنت البلاد حظر الطيران فوق موقع السد، إذ قالت هيئة الطيران المدني إنه لن يسمح بالطيران فوق المنطقة المحظورة، إلا لمن لديهم تصريح خاص من القوات الجوية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

المصدر : الجزيرة

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