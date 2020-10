بعد أيام من حظر الطيران فوقه.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور سد النهضة برفقة رئيس إريتريا

زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد النهضة اليوم الثلاثاء برفقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وقال إن السد سيحتجز أكثر من 3 أضعاف المياه، في المرحلة الثانية لملئه.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس أجنبي سد النهضة الذي أنشأته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، كما أنها الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي منذ المرحلة الأولى لملء السد في يوليو/تموز الماضي.

وبث التلفزيون الإثيوبي لقطات للزيارة، حيث عبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لسير العمل في المشروع، وأشاد بجهود كل من شارك في بناء السد وساهم في دعمه. وزار أحمد وأفورقي في وقت سابق سد كويشا في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا.

PM Abiy & President Isaias Afwerki visited Koysha dam & GERD projects – both key national hydroelectric power projects. The working visits & continued discussions between the two leaders follows the historic normalization of relations achieved b/n Ethiopia & Eritrea in 2018. pic.twitter.com/Z2HSfwNzMB

