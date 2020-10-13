البث الحي
سياسة

بعد شهر من توقيعها.. وفد أميركي إسرائيلي في البحرين لصياغة بنود اتفاقية التطبيع

توقيع اتفاقية التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل بواشنطن (الأناضول)
توقيع اتفاقية التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل بواشنطن (الأناضول)
13/10/2020

يُنتظر أن يتوجه وفد إسرائيلي أميركي مشترك إلى المنامة، الأحد المقبل، للبدء في صياغة بنود اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، في حين سيعود الفود الأميركي لاحقا إلى تل أبيب ومعه وفد إماراتي.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي أن الزيارة تأتي بطلب من المنامة التي تريد أن تخضع علاقاتها مع إسرائيل لشروط مماثلة لما تضمنه اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

ويرأس الوفد الإسرائيلي وكيل وزارة الخارجية، والقائم بأعمال مكتب رئيس الوزراء. أما الوفد الأميركي فسيرأسه وزير الخزانة ستيف منوشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط أفي بركوفيتش.

وينطلقُ الوفد المشترك في رحلة جوية مباشرة من تل آبيب إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، ومن المفترض أن تستغرق الزيارة 24 ساعة.

وسيعود الوفد الإسرائيلي بعد الزيارة إلى تل أبيب، أما الوفد الأميركي فيتوجه إلى أبو ظبي لاصطحاب وفدٍ إماراتي إلى إسرائيل يرأسه وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان، وذلك لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، وتوقيع 18 اتفاقا للتعاون.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا يوم 15 من الشهر الماضي اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بعد هجوم بندر بن سلطان.. عريقات: يمكن التطبيع مع إسرائيل لمن يريد لكن دون الإساءة للفلسطينيين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه بإمكان من يريد التمهيد للتطبيع مع إسرائيل أن يفعل ذلك من دون الإساءة للفلسطينيين، وذلك بعد هجوم بندر بن سلطان على القيادة الفلسطينية.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)