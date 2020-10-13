بعد تحقيق للجزيرة.. قبرص تعلق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار

أعلنت قبرص، اليوم الثلاثاء، تعليق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار، وذلك بعد يوم من بث شبكة الجزيرة تحقيقا يكشف استعداد مسؤولين رفيعين منح الأغنياء المدانين في بلادهم جوازات سفر قبرصية تتيح لهم السفر من دون تأشيرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وعقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء، صرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، للصحفيين بأن تعليق البرنامج بشكله الحالي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة في دول الاتحاد، ونظرا لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار، فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسيل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.

وبموجب القانون، يجب أن يؤدي السجل الجنائي إلى استبعاد أي مستثمر مدان في بلده الأصلي؛ لكن تحقيقات الجزيرة أثبتت تورط كبار المسؤولين في الفساد لتجاوز هذا الشرط.

وبدأت القصة عندما نشرت وحدة تحقيقات الجزيرة قبل شهرين ما تسمى "أوراق قبرص"، وهي عبارة عن 1500 وثيقة مسربة تثبت أن قبرص فشلت بانتظام في الالتزام بقوانينها.

وبالأمس، بثت الجزيرة تحقيقها السري "أوراق قبرص.. المهمة السرية" لتثبت عبر تصوير بكاميرات خفية تورط رئيس البرلمان ديمتريس سيلوريس وعضو البرلمان كريستاكيس جيوفاني، الذي يملك واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.