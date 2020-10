الأمم المتحدة تكرّم أمير الكويت الراحل في جلسة خاصة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء جلسة لتكريم أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووقف ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الدولية دقيقة صمت حدادا على روح الفقيد.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خالص تعازيه للشعب الكويتي، وقال إن الشيخ صباح الأحمد حظي طوال فترة حكمه بتقدير واحترام لقيادته المتميزة والتزامه بصنع السلام.

وأشاد غوتيريش بالدور الحيوي الذي لعبه الأمير الراحل في التوسط بالأزمات، وتيسير الحوار وحشد المجتمع الدولي لأعمال التضامن الإنسانية.

كما أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الوساطة الكويتية، ودورها في تعزيز السلام والاستقرار.

In today's plenary meeting, we paid tribute to the memory of the late Amir of the State of #Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Under his leadership, Kuwait grew to be a symbol of peace and cooperation. We remember him today. @KuwaitMissionUN. pic.twitter.com/77kF3dmPTN

— UN GA President (@UN_PGA) October 13, 2020