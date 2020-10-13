مشروبه متوفر شعبيا بالمجان.. باكستان تبحث استخدام الماريغوانا لأغراض طبية

قررت الحكومة الباكستانية البدء في تقييم إمكانية استخدام نبات القنب أو الماريغوانا لأغراض طبية، في الوقت الذي تحارب فيه كثير من الدول هذه النبتة المخدرة.

وتسعى باكستان لتأمين حصة تناهز 4% من سوق الماريغوانا العالمي، والبالغ حجمه نحو 26 مليار دولار.

ويقول وزير العلوم والتكنولوجيا، فؤاد تشودري، إن الوزارة تخطط لزراعة 500 فدان (الفدان يساوي حوالي 4 آلاف و200 متر مربع) في مختلف مناطق باكستان، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحت رقابة صارمة من طرف قوة مكافحة المخدرات حتى لا يساء استخدامها.

ويستخدم الأطباء الماريغوانا حاليا في علاج مشاكل الصداع والأرق واضطرابات الجهاز الهضمي، ويقولون إنها أيضا مدرة للبول ومضادة للصرع والالتهابات، ناهيك عن اعتبارها مادة مهدئة أساسية.

وعلى الصعيد الشعبي، يعد تناول مشروب القنب من الأمور الشائعة، لا سيما في الأحياء الفقيرة والقرى، فالحصول عليه متاح وبالمجان.