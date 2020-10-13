الشرطة البريطانية تسيطر على الموقف بعد حادث أمني في مستشفى بلندن

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها سيطرت على الموقف بعد حادث أمني في مستشفى سانت توماس بلندن، أدى إلى إغلاق جسر وستمنستر القريب منه.

وسحبت الشرطة بلاغا كان وصل لعناصرها بشأن ما وصفته بإنذار أمني في مستشفى سانت توماس قرب مبنى البرلمان البريطاني بلندن.

وكانت الشرطة، قد وضعت المستشفى قيد الإغلاق التام، بعد إبلاغها بالإنذار، كما أغلقت الطرق المؤدية من جسر وستمنستر وإليه.

وذكرت الشرطة أنها ستكشف عن المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقال شهود على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هناك أفراد شرطة مسلحين في المكان، وإن المستشفى لا يسمح للناس بالدخول أو الخروج، ولم يصدر تعليق عن المستشفى حتى الآن.