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ليبيا.. اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة بمدينة ترهونة

اكتشاف المقابر الجماعية بترهونة بدأ عقب دحر قوات حفتر منها مطلع يونيو/حزيران (رويترز)
اكتشاف المقابر الجماعية بترهونة بدأ عقب دحر قوات حفتر منها مطلع يونيو/حزيران (رويترز)
13/10/2020

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا أنها عثرت على 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وقالت على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الاثنين إنها المقابر الثلاث اكتُشفت في منطقة مشروع الربط بترهونة، وكانت قريبة من بعضها البعض.

وأضافت هذه الهيئة أن الفرق التابعة لها تمكنت من انتشال رفات 3 أشخاص من واحدة من هذه المقابر الجماعية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستستكمل اليوم عملية استخراج الرفات من المقبرتين الأخريين.

من جهتها، قالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان لها إن إحدى المقابر تضم 4 جثامين، ورجحت وجود عدد مماثل من الجثامين في مقبرة أخرى.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين أن فرقها عثرت على 226 جثة في مقابر جماعية بكل ترهونة وضواحي طرابلس الجنوبية التي كانت حتى مطلع يونيو/حزيران تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووفق مصادر ليبية، فإن العديد من الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية بترهونة أعدموا رميا بالرصاص، ودفن بعضهم أحياء، في حين تعرض آخرون لتعذيب مروع من قبل المسلحين الموالين لحفتر.

وكاننت حكومة الوفاق طلبت مساعدة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات حفتر، وأكدت عزمها ملاحقة منفذيها، ومن جانبه تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية أواخر يونيو/حزيران الماضي قرارا بإرسال بعثة تحقيق إلى هذا البلد المنكوب.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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