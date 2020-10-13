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إندونيسيا.. تجدد المظاهرات الرافضة لقانون التوظيف ومناوشات بين الأمن والمحتجين بجاكرتا

حشد من المتظاهرين ضد القانون الجديد في جاكرتا (الأوروبية)
حشد من المتظاهرين ضد القانون الجديد في جاكرتا (الأوروبية)
13/10/2020

تجددت اليوم الثلاثاء في العاصمة جاكرتا ومدن أخرى في إندونيسيا المظاهرات الرافضة لقانون التوظيف الذي أقره البرلمان يوم الاثنين الماضي.

ودعا إلى المظاهرات تحالف جماعات إسلامية، وشارك فيها طلاب جامعيون وعمال، مطالبين الحكومة بإلغاء القانون.

وفي جاكرتا التي احتشد فيها الآلاف من المناهضين لقانون التوظيف الجديد، وقعت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، وأظهرته صور لوكالات أنباء عالمية.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، كما أغلقت سفارات ومحال تجارية أبوابها.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أكد يوم الجمعة الماضي أن القانون يحافظ على حقوق العمال ويحسّنها، لكن المحتجين يقولون إنه يسهّل على أرباب العمل فصل الموظف ودفع تعويض أقل له.

وبعد إقرار القانون مباشرة، خرجت مظاهرات عمالية شارك فيها الطلاب تنديدا بالقانون الذي أقره تحالف الأحزاب الحاكمة قبل أن يصادق عليه البرلمان، والذي قالت الحكومة إنه سيشجع على جلب الاستثمارات.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد تخللت أعمال عنف المظاهرات في مدن إندونيسية عدة، لكنها أشارت إلى أن الاحتجاجات في جاكرتا استعادت هدوءها خلال الأيام الأربعة الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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