بكت بعد منعها من الكلام ثم استقالت من حزب العمال.. تضامن مع أول رئيسة بلدية محجبة في بريطانيا

تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مع استقالة راقية إسماعيل، أول رئيسة بلدية محجبة في بريطانيا، بعد أن بكت في أحد اجتماعات حزب العمال؛ بسبب منعها من الكلام، ولاقت مجموعة من الصعوبات بسبب العنصرية.

وكانت راقية المستقيلة من رئاسة بلدية "إزلنغتون" بعد 15 شهرا من توليها المنصب، قد أشارت قبل نحو أسبوعين إلى استقالتها، وقبل يومين قدمت بيان الاستقالة لحزب العمال، قالت فيه إن الحزب "يميز ضد الأقليات، فيما يسمح للرجال البيض بالقيام بما يريدون"، حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وكان لقرار استقالتها صدى واسع في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عبر سياسيون وكتاب وصحفيون عن تضامنهم معها؛ بل إن هناك من شجعها على الخطوة التي أقدمت عليها، معتبرين أن استقالتها خسارة للحزب.

It was such honour 2 be 1st Citizen of London Borough of Islington.A role I enjoyed & escaped from the leader's oppression &some elected members Discrminatory behaviour too

I therefore I resigned from the Labour Party, last night & will give full statement due course #Mothers

