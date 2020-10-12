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بريطانيا تعتقل عشرات عاينوا انتهاكات جنسية بحق أطفال على الإنترنت

متهم ضمن عشرات آخرين بانتهاكات جنسية بحق الأطفال عام 2018 أمام محكمة في هادرسفيلد بإنجلترا (غيتي)
متهم ضمن عشرات آخرين بانتهاكات جنسية بحق الأطفال عام 2018 أمام محكمة في هادرسفيلد بإنجلترا (غيتي)
12/10/2020

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين أنها اعتقلت 31 شخصا للاشتباه في معاينتهم آلاف الصور عبر الإنترنت تظهر انتهاكات جنسية بحق أطفال، وذلك في إطار عملية واسعة لمكافحة هذه الممارسات.

وقالت شرطة سكوتلانديارد -في بيان- إن العملية جرت بين 28 سبتمبر/أيلول و3 أكتوبر/تشرين الأول، ونفذتها خلية تابعة لشرطة متروبوليتن ترمي إلى التصدي للانتهاكات الجنسية بحق الأطفال عبر الإنترنت، ويضم هذا الجهاز الأمني أكثر من 200 شرطي متخصص.

وأضافت أنه تمت مصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش، مشيرة إلى أن العملية مكنت من حماية 100 طفل.

وتابع البيان أن عناصر الشر-طة الذين قاموا بالحملة- سيعملون في إطار التحقيقات على تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.

المصدر : الفرنسية

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