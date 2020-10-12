البث الحي
سياسة

باكستان.. عمران خان: الهند تخطط لقتل العلماء وإشعال صراع طائفي

عمران خان: سلطات باكستان منعت وقوع عمليات اغتيال أخرى خلال الأشهر الماضية (رويترز)
عمران خان: سلطات باكستان منعت وقوع عمليات اغتيال أخرى خلال الأشهر الماضية (رويترز)
12/10/2020

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند بالمسؤولية عن اغتيال رئيس جامعة فاروقي، مولانا محمد عادل خان، وقال إن نيودلهي تسعى لإشعال "صراع طائفي" في بلاده.

وفي تغريدة نشرها عمران خان على تويتر، اليوم الاثنين، أدان بشدة مقتل عادل خان، مشيرا إلى أن الهند حاولت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قتل علماء من مختلف الفئات من أجل إحداث صراع طائفي في البلاد.

وذكّر رئيس الوزراء بأن سلطات باكستان منعت وقوع أحداث مماثلة خلال الأشهر الماضية، وأن القوات الأمنية ستلقي القبض على المسؤولين عن مقتل عادل خان.

في هذه الأثناء، أعرب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، إلى جانب قادة وسياسيين آخرين، عن أسفهم لنبأ مقتل عادل خان.

وتعرض عادل خان وسائقه، مساء السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بينما كانا داخل سيارته في أحد الشوارع المزدحمة بكراتشي، لهجوم من قبل مسلح كان على متن دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل السائق على الفور بينما توفي عادل خان لاحقا في المستشفى.

وربطت وسائل إعلام محلية مقتل عادل خان بمحاولة اغتيال العالم الباكستاني مفتي تقي عثماني، الذي كان قاضيا سابقا بالمحكمة الشرعية الباكستانية، العام الفائت، ولفتوا إلى أن الشخص أو المجموعة المسؤولة عن الاغتيال هي ذاتها في الحادثتين.

وفي 22 مارس/آذار 2019، نجا تقي عثماني من هجوم مسلح على سيارته، بينما فقد حارسه الشخصي حياته.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

شبّه أوضاع مسلمي الهند بإبادة اليهود.. عمران خان: منعنا صداما مسلحا بين السعودية وإيران

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن أوضاع المسلمين في الهند تشبه إبادة اليهود بألمانيا، مؤكدا أن بلاده منعت صداما عسكريا بين السعودية وإيران، وحاولت إحلال السلام باليمن الذي يعاني كارثة إنسانية.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)