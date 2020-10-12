الجيش الإسرائيلي وصفه بالخطير.. جرحى وإشهار سلاح في اشتباك بين جنود يهود وبدو بقاعدة عسكرية

أصيب 21 جنديا إسرائيليا في عراك تم خلاله إشهار السلاح فيه بين جنود يهود وبدو.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن العراك وقع أمس في قاعدة للمجندين الجدد تابعة للواء "غفعاتي" بين جنود من الوحدة البدوية وآخرين من وحدة "شكيد". كما تورط فيه ضباط من الوحدتين، وتم فيه رفع السلاح بينهم.

ووصف الناطق باسم جيش الاحتلال الحادث بالشاذ والخطير والخارج عن المألوف في الجيش الإسرائيلي.

وقال أيضا إن قيادة اللواء العسكري قد فتحت تحقيقا حول ملابساته، وستتم معاقبة المسؤولين عن الحادث.