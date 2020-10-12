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الجيش الإسرائيلي وصفه بالخطير.. جرحى وإشهار سلاح في اشتباك بين جنود يهود وبدو بقاعدة عسكرية

جنود إسرائيليون في موقع عسكري قرب غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في موقع عسكري قرب غزة (رويترز)
12/10/2020

أصيب 21 جنديا إسرائيليا في عراك تم خلاله إشهار السلاح فيه بين جنود يهود وبدو.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن العراك وقع أمس في قاعدة للمجندين الجدد تابعة للواء "غفعاتي" بين جنود من الوحدة البدوية وآخرين من وحدة "شكيد". كما تورط فيه ضباط من الوحدتين، وتم فيه رفع السلاح بينهم.

ووصف الناطق باسم جيش الاحتلال الحادث بالشاذ والخطير والخارج عن المألوف في الجيش الإسرائيلي.

وقال أيضا إن قيادة اللواء العسكري قد فتحت تحقيقا حول ملابساته، وستتم معاقبة المسؤولين عن الحادث.

المصدر : الجزيرة

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