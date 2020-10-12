الانتخابات الأميركية.. تقدم لبايدن في الاستطلاعات وتويتر يضع علامة تحذير على تغريدة ترامب

كشف استطلاع لصحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) وشبكة "إي بي سي نيوز" (Abc News) أن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن يتقدم على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق 12 نقطة.

ويشير الاستطلاع إلى أن 55% من الناخبين المسجلين يدعمون بايدن، مقابل 43% لترامب.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأحد، احتل الاقتصاد المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى الناخبين المشاركين في الاستطلاع، حيث أبدى 54% منهم رضاهم عن أداء ترامب في الاقتصاد.

في حين عبر 58% منهم عن عدم رضاهم عن أداء ترامب في ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا.

وتفوق بايدن بفارق 17 نقطة على ترامب فيما يتعلق بثقة المستطلعين بالمرشح الديمقراطي في التعامل مع الجائحة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية أن البيت الأبيض طلب عقد المناظرة الرئاسية الثانية التي كانت مقررة الخميس المقبل في ميامي بولاية فلوريدا، نظرا لتعافي الرئيس من كورونا.

وكانت لجنة المناظرات الرئاسية قررت إلغاء المناظرة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد رفض الرئيس المشاركة في مناظرة افتراضية.

وقررت اللجنة في وقت سابق عقد المناظرة بصيغة افتراضية مراعاة لصحة وسلامة المشاركين في المناظرة، بحسب بيان للجنة وبعد اشتراط المرشح الديمقراطي تعافي ترامب أولا من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد قال الرئيس الأميركي إنه لم يعد يمثل مصدرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإن لديه مناعة ضد المرض.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" (Fox News)، أضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين.

وأوضح في حديثه "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير، وأنا في حالة جيدة.. يبدو أن لدي مناعة، يمكنني الخروج".

من جهته، قال طبيبه شون كونلي إن الرئيس خضع السبت لفحص جديد أظهر أنه لم يعد يشكل مصدرا للعدوى بالفيروس، لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه سلبية.

تحذير تويتر

وفي الأثناء، وضعت شركة تويتر علامة تحذير على تغريدة الرئيس ترامب التي زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا.

وأرفقت تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤولية الشركة، قائلة إن "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد-19".

وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز إن التغريدة تقدم "مزاعم صحية مضللة" عن كوفيد-19، وإن التجاوب معها سيكون "محدودا للغاية" كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.