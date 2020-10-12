البث الحي
سياسة

أفغانستان.. اشتباكات بولاية هلمند والحكومة تؤكد مقتل العشرات من طالبان

القوات الحكومية تقصف مواقع لطالبان في هلمند خلال اشتباكات سابقة (الأوروبية)
القوات الحكومية تقصف مواقع لطالبان في هلمند خلال اشتباكات سابقة (الأوروبية)
12/10/2020

أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل أكثر من 70 مسلحا من طالبان، وقالت إنها تصدت لهجوم للحركة بولاية هلمند جنوب البلاد، في حين ذكرت مصادر لدى طالبان أنها حققت تقدما وسيطرت على مخفر إستراتيجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أرين إن 71 مسلحا من طالبان قتلوا ليلة أمس في مديريتي ناوه ونهر سراج بولاية هلمند، وذلك بعدما هاجموا نقاط تفتيش تابعة للقوات الحكومية مما أدى إلى اشتباكات معها.

وأضاف أرين أنه تم إفشال الهجوم وانسحاب مسلحي الحركة، كما أرسلت الحكومة تعزيزات أمنية إلى المنطقة.

وفي الجانب الآخر، ذكرت مصادر لدى طالبان لمراسل الجزيرة أن الحركة سيطرت على المخفر الرابع قرب مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند، وأنها حققت تقدما خلال الهجوم وأصبحت على تخوم المدينة.

ولم تسفر حتى الآن المفاوضات -التي جمعت بين الحكومة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة عن تقدم ملموس، بالرغم من إتمام صفقة تبادل سجناء الطرفين على مدى الأشهر الماضية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي تعجيل انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري، كما قال حلف الناتو إن قواته ستنسحب تزامنا مع الانسحاب الأميركي، في خطوة وصفتها طالبان بأنها إيجابية للغاية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. طالبان تنفي التوصل لاتفاق مع كابل على قواعد لمواصلة المفاوضات

نفت حركة طالبان الأفغانية توصلها لأي اتفاق مع حكومة كابل على قواعد تنظيمية للمضي قدما في مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة، في حين التقى المبعوث الأميركي لأفغانستان بالرئيس الأفغاني بالعاصمة القطرية.

طالبان ترحب بإعلان ترامب الانسحاب المبكر للقوات الأميركية من أفغانستان والناتو: سننسحب معها

رحبت حركة طالبان بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري، بدوره قال "الناتو" إن قواته ستنسحب من أفغانستان تزامنا مع الانسحاب الأميركي.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)