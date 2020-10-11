البث الحي
سياسة|ليبيا

بهدف ترتيبات الحكم ووضع إطار زمني للانتخابات.. استئناف الحوار الليبي في تونس

الليبيون يعيشون أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة بسبب النزاع المستمر منذ 2011 (الأناضول)
الليبيون يعيشون أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة بسبب النزاع المستمر منذ 2011 (الأناضول)
10/10/2020
|
آخر تحديث
11/10/2020
(مكة المكرمة) 04:26 AM

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء السبت عن استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في تونس الشهر المقبل، بهدف وضع ترتيبات الحكم والتمهيد لإجراء انتخابات في أقصر فترة ممكنة.

وأفادت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان نشرته البعثة بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيبدأ في 26 أكتوبر/تشرين الأول باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تعقبه محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من الـ19 من الشهر نفسه.

وأوضحت البعثة الأممية أن الملتقى يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة بشأن إطار وترتيبات الحكم، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وسيأخذ الملتقى -الذي سيشهد مشاركة كل مكونات الشعب الليبي- في الاعتبار توصيات مونترو، والتفاهمات التي توصل إليها الليبيون في محادثات بوزنيقة والقاهرة.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و13 أكتوبر/تشرين الأول باستضافة الحكومة المصرية.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الأزمة المتفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011، والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. انطلاق جولة الحوار الثانية في بوزنيقة وألمانيا تسعى لتسريع وقف إطلاق النار

انطلقت مساء أمس الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، بينما تجهز ألمانيا لاجتماع وزاري من أجل تسريع وقف إطلاق النار.

تطورات ليبيا.. وصول مقاتلين سوريين لدعم حفتر والمحادثات السياسية تتواصل في المغرب

أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد هبوط طائرة شحن روسية في سرت وعلى متنها مرتزقة من سوريا، للقتال إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما تتواصل في بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي.

هجوم مرتقب لقوات حفتر.. السراج يعلن حالة التأهب ووزارة الدفاع تعزز تدابيرها غربي البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أن حكومته في حالة تأهب واستعداد كاملين، كما أعلنت وزارة الدفاع أعلى درجات الاستعداد، عقب ورود معلومات تفيد باحتمال هجوم لقوات حفتر على عدد من المدن.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)