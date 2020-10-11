البث الحي
سياسة|روسيا

بعد اتهامات بخرقه.. موسكو تؤكد التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ

عودة بعض السكان إلى مدينة ترتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته موسكو (الأناضول)
عودة بعض السكان إلى مدينة ترتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته موسكو (الأناضول)
11/10/2020
|
آخر تحديث
11/10/2020
(مكة المكرمة) 08:14 AM

قالت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس السبت إن وزيري خارجيتي أرمينيا وأذربيجان أكدا التزام بلديهما بتنفيذ اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الاتفاق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد في اتصال هاتفي مع نظيريه الأذري جيهون بيراموف والأرميني زوهراب مناتساكانيان على ضرورة الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار.

ويسود هدوء حذر في إقليم ناغورني قره باغ بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق، لكن أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرقه.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أرمينية قولها إن القصف تجدد على مدينة ستيباناكيرت عاصمة الإقليم ومدينة شوشي المجاورة.

وأضافت المصادر أن انفجارات دوت في ستيباناكيرت، فيما سقطت قذائف على مدينة شوشي.

وقالت باكو إن على أرمينيا التعامل مع هذه التهدئة كفرصة من أجل التفاوض وسحب قواتها، فيما اعتبرت يريفان أن أي محادثات يجب أن تكون أولويتها حماية الأرمن بالإقليم في إطار دولة مستقلة.

واتفاق الهدنة -الذي توصل إليه الطرفان فجر السبت ودخل حيز التنفيذ ظهرا بالتوقيت المحلي- بدا ساريا نسبيا، إذ شهدت مدينة ستيباناكيرت هدوءا بعد معارك عنيفة استمرت أياما.

ورغم توقف المعارك سُمعت الصفارات التي كانت تنذر بهجمات وشيكة، لكن الأحياء خلت من المارة باستثناء بعض السكان الذين خرجوا للحصول على التموين.

ووافق وزيرا خارجيتي أرمينيا وأذربيجان -بوساطة روسية- على وقف إطلاق النار في مفاوضات استمرت أكثر من 10 ساعات وانتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة.

ويفترض أن يسمح وقف إطلاق النار الإنساني بتبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى، وفق الخارجية الروسية.

من جهة ثانية، بحث وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان، وكلير ميترو رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يريفان إجراءات تبادل الأسرى وجثث القتلى في قره باغ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الإنساني.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأرمينية إن الجانبين ناقشا وقف إطلاق النار المعلن للأغراض الإنسانية على طول الجبهة مع أذربيجان، وكذلك آلية تبادل أسرى الحرب والمعتقلين وجثث القتلى.

وتتهم باكو يريفان باحتلال أراضي الإقليم الذي شهد مرارا أعمال عنف.

وأسفرت المواجهات -التي اندلعت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي بين الأرمن في ناغورني قره باغ وبين أذربيجان- عن مقتل أكثر من 450 شخصا، بينهم نحو 50 مدنيا، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية للمعارك قد تكون أكبر بكثير.

وقال مسؤول أذري رفيع إن الهدوء "مؤقت"، موضحا أنه "وقف إطلاق نار إنساني لتبادل الجثث وأسرى الحرب، ليس وقفا (حقيقيا) لإطلاق النار". وأكد أن باكو "لا تنوي التراجع" عن مساعيها لاستعادة السيطرة على المنطقة.

ولدى الإعلان عن الهدنة أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجانبين اتفقا على بدء "مفاوضات جوهرية" للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية التركية أشارت أمس السبت إلى أن وقف إطلاق النار هو "أول خطوة مهمة، لكنه لن يحل مكان الحل الدائم".

وأضافت أنقرة أن أذربيجان منحت أرمينيا "الفرصة الأخيرة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها"، مؤكدة أن "أذربيجان أثبتت لأرمينيا وللعالم أنها تستطيع استعادة أراضيها المحتلة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

معارك قره باغ.. قصف متبادل يخرق الهدنة وتركيا لا تعتبرها حلا دائما وفرنسا تدعو لاحترامها

تواصل القصف المتبادل بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه أمس في موسكو حيز التنفيذ، في حين دعت باريس إلى احترام "كامل" لوقف إطلاق النار.

دعوات دولية للتهدئة والحوار.. تبادل الاتهامات بين أذربيجان وأرمينيا بشأن شن هجمات رغم اتفاق وقف إطلاق النار

تبادلت أرمينيا وأذربيجان السبت اتهامات بشن هجمات جديدة، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة.

المزيد من سياسة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)