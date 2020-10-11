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سياسة|إيران

إيران.. 8 قتلى و19 مصابا في انفجارين منفصلين بطهران والأهواز

رجل إطفاء يتفقد موقع انفجار سابق في إيران (رويترز)
رجل إطفاء يتفقد موقع انفجار سابق في إيران (رويترز)
11/10/2020

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون اليوم الأحد، في انفجارين منفصلين بإيران، وذلك في أحدث واقعتين ضمن سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مواقع حساسة.

وقال موقع "إيران إنترناشيونال" (Iran International) المحلي (خاص)، إن الانفجار "الأكثر دموية" وقع قرب سوق بمدينة الأهواز (جنوب غربي إيران)، وأسفر عن 6 قتلى و9 جرحى.

وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإيرانية إن "الانفجار وقع داخل أحد المنازل"، مشيرا إلى أن سبب تسرب الغاز لا يزال غير واضح، بينما أكد مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز.

ونقلت "وكالة مهر" شبه الرسمية للأنباء عن إبراهيم قنباري رئيس وحدة مكافحة الحرائق في الأهواز قوله "انفجار الغاز أدى إلى تدمير مبنى سكني من طابقين بالكامل، و4 مبان سكنية قريبة و6 متاجر".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي من موقع الانفجار في مدينة الأهواز -عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط- فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين، والذي يقع بالقرب من سوق أثرية في الحي القديم بالمدينة.

وعلى صعيد آخر، لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون بانفجار وقع في مسبك للمعادن قرب العاصمة طهران.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت إيران سلسلة حوادث وحرائق غامضة، أثارت جميعها شكوكا حول مساعي تخريب متعمّد.

وبعض الانفجارات التي وقعت في إيران في الأشهر القليلة الماضية بدت مرتبطة بتهالك البنية التحتية، بينما بدا البعض الآخر متعلقا بأسباب أمنية، إذ وقع في مواقع عسكرية ونووية حساسة، فضلا عن مراكز صناعية ومحطات طاقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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