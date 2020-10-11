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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أجرى عدة اختبارات.. طبيب ترامب يؤكد أنه لم يعد يمثل خطرا لنقل فيروس كورونا

طبيب ترامب قال إن الرئيس أجرى مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أظهرت عدم نقله فيروس كورونا (رويترز)
طبيب ترامب قال إن الرئيس أجرى مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أظهرت عدم نقله فيروس كورونا (رويترز)
11/10/2020
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آخر تحديث
11/10/2020
(مكة المكرمة) 07:14 AM

أفاد تقرير لطبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، وذلك بعد أول ظهور له أمس السبت في تجمع عام من شرفة البيت الأبيض.

وقال شون كونلي طبيب ترامب في بيان إنه أُجري اختبار للرئيس يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل "خطرا لنقل العدوى للآخرين"، مضيفا أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجريت للرئيس أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس".

وكان ترامب قد ظهر في أول مناسبة عامة له أمس السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي بعد بقائه بالمستشفى 3 أيام للعلاج من فيروس كورونا.

وهاجم ترامب بشدة منافسه الديمقراطي جو بايدن، واتهمه بدعم ما وصفها بأعمال التخريب التي تمارس تحت ستار الاحتجاجات السلمية، حسب قوله.

من جهته، اتهم بايدن منافسه ترامب بعدم المسؤولية، ودعاه مجددا إلى مراعاة الشروط الصحية قبل حضور تجمعات انتخابية.

وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن ترامب سيجري فحص مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر أي مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.

وكشف ترامب عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وكانت شكوك تثور بشأن ما إذا كان لا يزال ناقلا للعدوى، وذكر في تصريحات سابقة أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وتظهر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد تراجع ترامب بفارق رقم في خانة العشرات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن الفجوة بين المرشحين تراجعت في الولايات المتأرجحة التي من المتوقع أن تحسم الفوز في السباق إلى البيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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