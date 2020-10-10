سبقها تصاعد المعارك.. دخول الهدنة حيز التنفيذ بإقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في إقليم ناغورني قره باغ حيز التنفيذ بعد محادثات بين أذربيجان وأرمينيا رعتها موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا في نهاية تلك المباحثات على وقف إطلاق النار في نزاعهما في الإقليم اعتبارا من ظهر اليوم السبت لدواعٍ إنسانية. وجاء إعلان لافروف بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرميني والأذري في موسكو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبينما أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده غير مستعدة لتقديم أي تنازلات قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن جدول أعمال اجتماع موسكو يتعلق فقط بوقف الأعمال القتالية والقضايا الإنسانية.

وقال وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان إن اتفاق موسكو يؤكد مجددا أن المنصة الوحيدة لتسوية النزاع بشأن قره باغ هي مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد الوزير الأرميني في تصريحات للتلفزيون الوطني أنه لا يمكن لتركيا أن تلعب أي دور في تسوية النزاع بشأن الإقليم، وأضاف أن الأولوية في العملية السياسية هي ضمان أمن الأشقاء الأرمن في قره باغ وحقهم في تقرير المصير في إطار دولة مستقلة يعترف بها الجميع.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده تؤمن بمبدأ التسوية السلمية للنزاع في قره باغ، وإنها مستعدة لإعادة إطلاق العملية السياسية الخاصة بالإقليم.

الوضع الميداني

على الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة في أذربيجان بأن عددا من القذائف سقطت صباح اليوم على بلدات غوران بوي وتارتَر وأغجابيدي الحدودية الأذرية، وأضاف أن اشتباكات استمرت على طول الجبهة في إقليم قره باغ خلال الليلة الماضية بين القوات الأذرية والأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن مواقعها في بلدة هادروت التي كانت قد أعلنت السيطرة عليها أمس الجمعة، تعرضت لإطلاق نار كثيف صباح اليوم من مواقع الجيش الأرميني في بلدة خوجالي، وإن الجيش الأذري رد على مصادر النيران.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أرمينية قولها إن قصفا تجدد صباح اليوم على مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن الجيش الأذري يسابق الزمن لتغيير الوضع الميداني على بعض جبهات القتال لصالحه قبل بدء

سريان الهدنة، وأضافت أن طائرات مسيرة أذرية قصفت بلدة إيريتسفانك في الإقليم ومناطق في محافظة سيونيك الأرمينية المتاخمة لحدود الإقليم.

ونقل مراسل الجزيرة في وقت سابق عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذرية قوله إن قوات بلاده ما زالت تتقدم على جميع الجبهات في قره باغ، وإنها لم تخسر أيا من المناطق التي سيطرت عليها منذ بداية هذه الحرب. كما نفت وزارة الدفاع الأذرية ما وصفته بالأخبار المغلوطة عن استهداف الجيش الأذري لأراض أرمينية.

في المقابل، أفادت وزارة دفاع إقليم ناغورني قره باغ -غير المعترف به دوليا- بتجدد المعارك بين قواتها والجيش الأذري على مختلف محاور القتال، ولا سيما المحورين الجنوبي والشمالي، مشيرة إلى ما اعتبرته تراجعا لنشاط القوات الأذرية.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي تدور معارك على خط الجبهة بين أرمينيا وأذربيجان، واجتمع وزيرا خارجيتي البلدين في موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا إلى وقف القتال في قره باغ فورا لدواع إنسانية.