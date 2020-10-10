البرلمان الأوروبي يوصي بخفض التمثيل في قمة الـ20 بالسعودية

دعا البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأصدر البرلمان بيانا بهذه التوصية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها "تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية" في السعودية.

وطالب البرلمان في رسالة إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة الـ20، ومن المقرر أن يشارك المسؤولان في القمة إذا لم يأخذا بتوصية البرلمان الأوروبي.

وحثت الرسالة على اغتنام مناسبة القمة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وبمحاسبة حقيقية للضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبي الخميس، بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

رسالة سياسية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في البرلمان الأوروبي قوله إن التوصية تبعث "رسالة سياسية واضحة".

كما نقلت الوكالة عن الباحثة ياسمين فاروق من مركز كارنيغي أن حضورا أوروبيا ضعيفا في القمة سيتسبب بإحراج للمملكة وهي تنظم "أبرز حدث للدبلوماسية السعودية".

وسبق لرؤساء بلديات مدن كبيرة مثل نيويورك وباريس أن قاطعوا بسبب قضايا حقوقية قمة افتراضية مرتبطة بأعمال مجموعة الـ20 نظمتها الرياض قبل أيام.